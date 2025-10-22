Adamari López comparte una hermosa reflexión en el mes de la prevención del cáncer de mama

La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López, sobreviviente de cáncer de mama, compartió este miércoles 22 de octubre, en redes sociales, una fotografía acompañada de un mensaje que ha conmovido a miles de seguidores en el marco del mes de la prevención del cáncer de seno.

“En esta foto no veo dolor, veo un renacer. Veo fuerza, fe, y un cuerpo que aprendí a amar con cada cicatriz”, escribió López, quien fue diagnosticada con cáncer de mama a los 33 años y logró superarlo tras un proceso de tratamiento y recuperación.

La publicación, que incluye una imagen personal tomada durante su proceso de sanación, destaca el valor de la resiliencia y el amor propio como pilares fundamentales para enfrentar la enfermedad. “La verdadera belleza nace del valor de seguir adelante, de levantarse y comenzar de nuevo, aunque la vida te ponga muchas veces a prueba”, agregó.

Adamari también aprovechó el momento para hacer un llamado directo a la prevención: “Hazte tu chequeo. No esperes. Amarte también es cuidarte. El momento de hacerlo… es hoy”, dijo.

Noticia al Día / Adamari López