Miércoles 22 de octubre de 2025
Al Dia

Adamari López comparte una hermosa reflexión en el mes de la prevención del cáncer de mama

“En esta foto no veo dolor, veo un renacer. Veo fuerza, fe, y un cuerpo que aprendí a amar con cada cicatriz”, escribió López, quien fue diagnosticada con cáncer de mama a los 33 años y logró superarlo tras un proceso de tratamiento y recuperación

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López, sobreviviente de cáncer de mama, compartió este miércoles 22 de octubre, en redes sociales, una fotografía acompañada de un mensaje que ha conmovido a miles de seguidores en el marco del mes de la prevención del cáncer de seno.

“En esta foto no veo dolor, veo un renacer. Veo fuerza, fe, y un cuerpo que aprendí a amar con cada cicatriz”, escribió López, quien fue diagnosticada con cáncer de mama a los 33 años y logró superarlo tras un proceso de tratamiento y recuperación.

La publicación, que incluye una imagen personal tomada durante su proceso de sanación, destaca el valor de la resiliencia y el amor propio como pilares fundamentales para enfrentar la enfermedad. “La verdadera belleza nace del valor de seguir adelante, de levantarse y comenzar de nuevo, aunque la vida te ponga muchas veces a prueba”, agregó.

Adamari también aprovechó el momento para hacer un llamado directo a la prevención: “Hazte tu chequeo. No esperes. Amarte también es cuidarte. El momento de hacerlo… es hoy”, dijo.

Noticia al Día / Adamari López

