Aleska Génesis interpretará a la villana en “Mi mejor Pasajera”, también se contará con la participación de la exreina 1998, Verónica Schneider

La actriz y modelo marabina Aleska Génesis se prepara para asumir uno de los roles más desafiantes de su carrera: el de Paula Santillana, la gran villana de la nueva telenovela “Mi mejor Pasajera”.

Esta producción de seis capítulos promete una trama intensa, cargada de drama, ambición y giros inesperados.

La historia, que se desarrollará en escenarios urbanos y contemporáneos, contará también con la participación de Verónica Schneider, reconocida por su versatilidad en el mundo artístico.

Schneider es actriz, productora, escritora, modelo, exreina de belleza 1998 y actriz de doblaje, con una trayectoria que abarca tanto la televisión venezolana como la estadounidense. Su presencia en el elenco suma experiencia y profundidad a esta propuesta que busca renovar el formato de la telenovela corta.

Aunque los detalles de su personaje aún no han sido revelados, se espera que su participación sea clave en el desarrollo de la historia, que será transmitida por plataformas digitales y canales nacionales.

“Mi mejor Pasajera” iniciará grabaciones en octubre y reunirá talento emergente junto a figuras consolidadas del espectáculo venezolano, apostando por una narrativa ágil y contemporánea que conecte con las nuevas audiencias.

Noticia al Día