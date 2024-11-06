Ali Primera es más que una película biográfica: Daniel Yegres, director del film

Tres años de investigación exhaustiva, nueve meses de producción y postproducción, 36 días de rodaje, 40 locaciones en tres ciudades y cinco pueblos, y un equipo técnico de 111 profesionales registraron el trabajo de 777 actores y actrices para contar la historia del cantautor venezolano, Alí Primera.

El largometraje “Alí Primera”, realizado por la casa productora Humana Cine y dirigido por Daniel Yegres, está en todos los circuitos de cine del país y promete ser bien recibido por los venezolanos que aún hoy, después de 39 años de su partida, atesoran y cantan los temas del recordado cantor del pueblo.

Ese panita, como él llamaba a sus amigos, nos canta su realidad y también el país que vivió. Es así como este largometraje nos muestra cuáles fueron los hechos, los amores, las alegrías y tragedias que lo forjaron como cantor y también como luchador por las causas del pueblo.

Esta biopic cuenta con una muy bien lograda estructura narrativa no lineal que nos revela la historia desde su infancia hasta su partida. Yegres señala que se hizo de esta manera inspirados en la forma como el propio Alí lo hizo con su “Canción para acordarme”: “Es un hermoso tema sobre los recuerdos de Alí que no tiene una línea cronológica. Entonces, a partir de esa estructura poética, nosotros quisimos hacer lo mismo, pero en términos cinematográficos, con la estructura de saltos temporales. Es un recurso que permite al espectador construir su propia cronología y le da más dinamismo a la película”.

La obra, más que una película biográfica, es un sentido homenaje al líder del movimiento de la canción necesaria, que buscaba con su lucha la unión entre los grupos artísticos de la época con el proyecto histórico de empoderar al pueblo.

Sus canciones más recordadas son también protagonistas en la película y fueron retratadas evocando su más profundo origen poético. Allí se escuchan algunos de sus temas más significativos como “Canción mansa para un pueblo bravo”, “Mamá Pancha”, “Alma Mater”, “Humanidad”, “La canción del Lunerito”, “América Latina obrera” o “Techos de cartón”, por nombrar solamente algunos elementos de una banda sonora muy potente, que sin dudas resalta en todo el largometraje como un personaje de la historia.

Un equipo de “primera”



Cuatro actores interpretaron a Primera en sus diferentes etapas: Mervis Mosquera, de 3 años de edad, dio vida al Alí niño, quien era llamado amorosamente “Yiyo” por su madre; Víctor Manuel Amaya, un brillante actor revelación del estado Falcón, interpretó al Alí adolescente; Mauricio Celimen, otro joven talento del teatro y del cine encarnó al Alí joven; y Eduardo González -que además forma parte del equipo de producción ejecutiva y es uno de los guionistas- es el Alí adulto.

González señala que el largometraje es el producto de una investigación de tres años de un equipo de trabajo sólido, que revisó todo el material hemerográfico asociado a Alí Primera: “son publicaciones que él firmó con puño y letra. Muchas de las cosas que están en la película son sus palabras textuales. Se revisaron todas las biografías autorizadas y no autorizadas, compilaciones, registros fotográficos, material de archivos audiovisuales. Desde allí llegamos a un texto, a un guion que se le presentó a la familia y que ellos conocieron antes de empezar a rodar”.

Para Eduardo González, hacer el papel de Alí adulto fue muy difícil porque siempre le tuvo gran admiración: “en mi casa, desde que era niño, fui formado con su música y con su mensaje. Fue un reto bastante grande que pude sortear gracias al apoyo de mis compañeros y del director de actores, William Cuao, actor y director de teatro muy talentoso, que me permitió conseguir un tono actoral que se pareciera a lo que habíamos logrado investigar. Me tomó tres años de lectura y estudios, viendo y escuchando a Alí, para lograr lo que está plasmado en la película”.

En el largometraje también están grandes de la actuación como Aura Rivas, Pedro Durán, Jorge Reyes, Adolfo Cubas, Alberto Alifa y Dimas González, además de Michelle De Andrade, Jericó Montilla, Gerardo Valentín, Amaranta Pérez y Simón Díaz García. No podían faltar tampoco los familiares del recordado cantor: su esposa Sol Mussett y sus hijos Sandino Primera y Juan Simón Primera.

Caracas, Coro y Punto Fijo fueron las ciudades donde rodaron la película; y el equipo de rodaje se paseó por los pueblos de Jadacaquiva, Paraguaná, El Supí, Los Taques y Las Piedras, donde hizo vida Alí Primera.

Algunas de las locaciones fueron la Universidad Central de Venezuela, donde Alí Primera estudió Química; el Liceo Gran Colombia; la plaza Bolívar, en el casco central de la capital; el antiguo estudio Velvet; el Nuevo Circo, en la avenida Lecuna; la Catedral de Coro y los Médanos de Coro.

El guion fue escrito por Carlos Tavares, Eduardo González, Daniel Yegres, Juan Carlos Yegres y Álvaro Cáceres. La investigación estuvo a cargo de Nayauri Jiménez; los hermanos José Antonio y José Luis Varela, y Carlos Pérez. Por otro lado, la producción musical estuvo a cargo Eduardo González y del reconocido saxofonista y arreglista Manuel Barrios, mientras que Luis Castillo se encargó de la dirección de casting.

La producción ejecutiva de la película es la primera de la Gran Misión Viva Venezuela que, en compañía de Humana Cine lograron el objetivo de realizar un proyecto ambicioso en tan corto tiempo.

Humana Cine se plantea con esta producción consolidar un nuevo modelo para el sector, en donde los equipos humanos demuestran ser cada vez más compactos, poderosos y multidisciplinarios, tal como lo confirman Goncalvez Lira, quien también se encargó de la dirección de producción; y Juan Carlos Yegres, quien además de dirigir la fotografía estuvo al mando de la postproducción del proyecto en compañía de Saudde Ceballos, quien fuera hasta hace poco tiempo la coordinadora de postproducción de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en La Habana, Cuba.

Ali Primera” es una película que, sin duda, viene para “abrir brechas” en el cine venezolano.

Noticia al Día / Nota de prensa