Anthony Hopkins compartió su sorprendente transformación luego de dejar el azúcar

El actor de 86 años Anthony Hopkins asegura que puede mantenerse activo porque se cuida mucho y hace años que eliminó el azúcar de su dieta.

«No tomo comida basura, aunque sí me gustan las cosas dulces. Pero he dejado de tomarlas hace un par de años. Basta. Ya ni siquiera como miel. Pero no, me siento más saludable. Me siento más despierto», añadió.

Además afirma que tiene claro que debe descansar bien y dormir las horas correspondientes "Me acuesto temprano" explicó.

El intérprete continúa trabajando como el primer día y demuestra a través de sus redes sociales que tiene una gran energía y vitalidad.

Además de llevar casi 50 años sobrio, el actor compartió hace unos meses una importante reflexión: «Sean amables consigo mismos. Vive tu vida. Siéntete orgulloso»

Basándose en sus propias experiencias, Hopkins cree que no debemos ignorar nuestras luchas y cree que tenemos que pedir ayuda siempre que la necesitemos: «Donde quiera que estés pide asistencia, no te avergüences. Hace 47 años, estaba en una situación desesperada y probablemente no me quedaba mucho tiempo.

Tengo la mejor vida que puedo imaginar y ni siquiera puedo atribuirme el mérito», aseguró.

«Manténgase fuera del círculo de toxicidad con las personas que te ofendan. No escuchen a gente dañina. No se dejen menospreciar», aconsejó. Consciente de su «mortalidad», el actor contó que uno de sus secretos para estar bien es estar en activo. «Para ser realista sé que si me quedan unos años más de trabajo, puedo lograrlo. Así que el trabajo me mantiene vivo. Me encanta trabajar. Me encanta ser actor. Me encanta la actividad», contó a ‘People’.

