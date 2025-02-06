El reconocido cantante zuliano, Argenis Carruyo, ha generado polémica en las redes sociales tras publicar un video en el que denuncia la mala experiencia que ha tenido con su camioneta Maxus.

En el video, Carruyo visiblemente molesto, relata que su camioneta ha presentado fallas desde el momento en que la adquirió. "Esta es la peor camioneta que puede existir en la tierra", expresó el cantante.

Según Carruyo, la camioneta presenta problemas de compresión y ha tenido que llevarla en repetidas ocasiones al concesionario donde la adquirió. Sin embargo, las fallas persisten y ha tenido que recurrir a mecánicos particulares para intentar solucionar este problemas.

"Me engañaron, me dijeron que esta camioneta era buena, pero no es así. He tenido que gastar mucho dinero en reparaciones y la camioneta sigue fallando", Argenis Carruyo.

El cantante zuliano hizo un llamado a sus seguidores para que no cometan el mismo error que él y no adquieran una camioneta Maxus. "No se embarquen como yo, esta camioneta no sirve para nada", advirtió Carruyo.

El video de Argenis Carruyo se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, generando cientos de comentarios y reacciones. Muchos usuarios han expresado su solidaridad con el cantante y han compartido sus propias experiencias negativas con la marca Maxus.

Hasta el momento, la empresa Maxus no ha emitido ningún comunicado en respuesta a las acusaciones de Argenis Carruyo.

Noticia al Día / Argenis Carruyo en Ig.