Lunes 18 de agosto de 2025
Así celebró el Día de las Madres la reina del pop Madonna

Este domingo 11 de mayo, se celebró al rededor del mundo el Día de las Madres, y entre tantas nobles…

Por María Briceño

Así celebró el Día de las Madres la reina del pop Madonna
Este domingo 11 de mayo, se celebró al rededor del mundo el Día de las Madres, y entre tantas nobles y valientes, mamá, la cantante y conocida como la reina del pop, Madonna, mostró en imágenes como lo festejó.

A través de su cuenta en Instagram, la artista escribió: "Pasé el fin de semana del Día de la Madre con 5 de mis 6 hijos. Risa solar, montar a caballo. El fútbol, y el sonido de la música", indicó.

Agregó que el mejor regalo que le dieron fue el de no discutir y amarse el uno al otro. "Cuando crías a tus hijos para que sean únicos y obstinados, también creas tu propio equipo de debate", destacó Madonna.

