Así celebró el Día de las Madres la reina del pop Madonna

Este domingo 11 de mayo, se celebró al rededor del mundo el Día de las Madres, y entre tantas nobles y valientes, mamá, la cantante y conocida como la reina del pop, Madonna, mostró en imágenes como lo festejó.

A través de su cuenta en Instagram, la artista escribió: "Pasé el fin de semana del Día de la Madre con 5 de mis 6 hijos. Risa solar, montar a caballo. El fútbol, y el sonido de la música", indicó.

Agregó que el mejor regalo que le dieron fue el de no discutir y amarse el uno al otro. "Cuando crías a tus hijos para que sean únicos y obstinados, también creas tu propio equipo de debate", destacó Madonna.

