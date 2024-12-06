Así se desarrolla el Miss Venezuela 2024

La noche más bella de Venezuela, se realizará en poco tiempo en las instalaciones del Centro Comercial Líder y así se vive la alfombra roja previo al Miss Venezuela 2024, donde las celebridades invitadas a la noche final, estarán derrochando puro glamour.

Mario Bruno, Génesis Quintero, Harry Levy y Alejandra Conde son los encargados de la red carpet, previo a la gran coronación de la representante venezolana para la edición 2025 del Miss Universo.

Ileana Márquez Pedroza, 4ta finalistas del Miss universo, luciendo un hermoso vestido blanco con pedrería de Daniel Fabregas.

Invitados especiales, entrevistas y mucho más es lo que se vivirá en la Alfombra Roja del Miss Universe Venezuela 2024.

Sakra Guerrero, 3rs Finalistas Miss International, , llegó luciendo radiante con un traje en color azul claro y apertura en la pierna.

Invitados especiales, entrevistas y mucho más es lo que se vivirá en la Alfombra Roja del Miss Universe Venezuela 2024.

Sakra Guerrero, 3rs Finalistas Miss International, , llegó luciendo radiante con un traje en color azul claro y apertura en la pierna.

Nieves Soteldo con un traje repleto de cristales

Aliz Dolanyi y Wilmer Ramírez

Diana Silva hace acto de presencia en un traje en color amarillo de Edgar Alfaro.

Luiseth Materán luciendo un espectacular vestido de color rojo

Noticia al Día / Ronda