Bad Bunny rinde homenaje a ‘El Chavo del Ocho’ en ‘Saturday Night Live’

La aparición de Bad Bunny como presentador de SNL en esta temporada se da luego de que fuera seleccionado para llevar a cabo el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl de la NFL

Por María Briceño

Bad Bunny rinde homenaje a ‘El Chavo del Ocho’ en ‘Saturday Night Live’
Foto: agencia
El artista puertorriqueño Bad Bunny brillo este fin de semana en Saturday Night Live, siendo el segmento en el que parodia a Quico, del programa mexicano El Chavo del Ocho, el que se volvió viral en las redes sociales.

El sketch recrea el episodio donde la vecindad del Chavo se prepara para un festival y Don Ramón construye una pequeña tarima frente a su casa. El mismo es en inglés y parodian las actuaciones de Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Edgar Vivar, Roberto Gómez Bolaños y Rubén Aguirre.

Este homenaje satírico al Chavo incluyó a los traviesos niños de la vecindad: El Chavo (interpretado por Marcello Hernandez), La Chilindrina (Sarah Sherman) y Bad Bunny como Quico; el gruñón Don Ramón (Andrew Dismuke); la madre sobreprotectora Doña Florinda (Chloe Fineman); el molesto casero Señor Barriga, o en este caso, Mr. Stomach (Kenan Thompson); e incluso una aparición sorpresa de Jon Hamm como el Profesor Jirafales, como indica Billboard.

La aparición de Bad Bunny como presentador de SNL en esta temporada se da luego de que fuera seleccionado para llevar a cabo el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl de la NFL en febrero de 2026, hito en la carrera del artista que se registra en un momento donde el gobierno estadounidense lleva a cabo una férrea política antimigratoria contra las comunidades latinas que viven en ese país.

En su monólogo de apertura, Benito Antonio Martínez Ocasio se mofó de las críticas en su contra por haber sido seleccionado al afirmar que “Creo que todos están contentos con eso, incluso Fox News”.

Luego se dirigió al público en español, expresando su emoción por participar en el Super Bowl y agregando: “Sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz”.

Continuó: “Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nadie puede borrar ni quitar la huella (de los latinos) y nuestra contribución a este país”.

Fue entonces cuando volvió a hablar en inglés, animando a quienes no entendieron sus palabras a aprender en las próximas semanas.

Noticia al Día

