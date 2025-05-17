Berta Rojas presta el sonido de su guitarra a Santaolalla para versión de ‘The Last of Us’

La paraguaya Berta Rojas unió las cuerdas de su guitarra clásica con el ronroco del argentino Gustavo Santaolalla en una nueva versión del tema ‘The Last Of Us’, la canción de la serie de HBO y del videojuego que llevan ese nombre, que se estrenó este viernes en distintas plataformas.

En diálogo con EFE, Rojas, la primera artista paraguaya en recibir dos premios Latin Grammy, consideró este sencillo como "un avance de una obra más grande" en la que está trabajado desde hace dos años, que incluye el lanzamiento de un nuevo disco que se presentará oficialmente en este 2025.

"Le agradezco mucho esta oportunidad que me ha dado Gustavo de tocar ‘The Last Of Us’ con acento paraguayo", destacó la guitarrista sobre el tema de Santaolalla, compuesto para la primera versión del videojuego en 2013 y que luego se adaptó como la banda sonora de la serie en 2023.

La concertista aseguró que se enamoró de la canción desde la primera vez que la escuchó y la describió como "muy hermosa, muy profunda".

Con esta nueva versión, en la que intervienen la guitarra clásica y el ronroco, Rojas opinó que se ha afianzado su identidad latinoamericana.

"Acompañarlo (a Santaolalla) desde la guitarra clásica para mí implica un acto de romper barreras", agregó esta artista, quien dijo ver en esta colaboración "un reto, un acto de unidad, un acto de solidaridad y de respeto profundo hacia la música" y hacia sus "identidades".

Para Rojas, en esta nueva versión "la guitarra le abraza al ronroco", un acto que interpretó como "un diálogo entre hermanos, que cultivan una misma pasión" por la música y que están orgullosos de sus raíces.

La guitarrista consideró que con ‘The Last of Us’, Santaolalla -ganador, entre otros reconocimientos, de 19 Grammys y dos Premios Oscar por la música de ‘Babel’ y ‘Brokeback Mountain’- logró "universalizar el sonido del ronroco", un instrumento boliviano que para la artista evoca "paisajes que son muy latinoamericanos".

La nueva versión de ‘The Last Of Us’ se grabó en el Westlake Studio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde Rojas acudió al encuentro con Santaolalla en diciembre pasado, con quien -aseguró- el trabajo "fluyó con la naturalidad de dos hermanos que dialogan desde el corazón".

"Yo creo que los paraguayos tenemos mucho también para decir de la música, para contarle al mundo los secretos que guarda mi nación", indicó la guitarrista, quien espera que el público reciba este tema como una "comunicación desde el amor".

Noticia al Día / EFE