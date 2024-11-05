Chris Martín sufrió aparatosa caída por una trampilla del escenario durante su último concierto en Australia

Chris Martin, el talentoso líder de la reconocida banda británica Coldplay, preocupó a sus fanáticos durante una de las presentaciones del grupo en Australia cuando cayó repentinamente en un agujero que se abrió en el escenario, afortunadamente sin sufrir mayores consecuencias.

El incidente ocurrió el pasado domingo durante el concierto de la banda en el Marvel Stadium de Melbourne, como parte del tour mundial Music of the Spheres que la agrupación viene realizando.

Según los videos compartidos en las redes sociales, Martín se encontraba caminando por el escenario entre canciones, cuando de pronto y sin previo aviso, tropezó en una trampilla que se abrió bajo sus pies.

Por suerte, un miembro del equipo de producción logró atraparlo antes de que cayera por completo, evitando así que el vocalista sufriera alguna lesión.

Al reincorporarse visiblemente sorprendido, el vocalista de Coldplay comentó: “Eso no estaba planeado. Muchas gracias por atraparme, de verdad. ¡Dios mío, eso estuvo cerca de convertirse en un momento viral de YouTube!”.

Pese al susto, Chris Martin continuó sin mayores inconvenientes con el resto del show, demostrando que el incidente no le había provocado daños de consideración.

Este no es el primer caso de este tipo que ocurre durante una presentación musical en Australia. Hace apenas unas semanas, la popular cantante Olivia Rodrigo también sufrió una caída similar mientras actuaba en el Rod Laver Arena, también en Melbourne.

En aquella ocasión, Rodrigo realizaba movimientos dinámicos y enérgicos en el escenario cuando de pronto cayó por un agujero, aunque rápidamente se reincorporó restándole importancia al hecho, diciendo “a veces hay un agujero en el escenario, ¡está bien!”.

Posteriormente, la intérprete de éxitos como “Drivers License” y “Good 4 U” explicó que consideró el accidente como algo “hermoso”, ya que la enfermera que la atendió en el hospital tenía el mismo nombre que su abuelo recientemente fallecido, lo que le hizo sentir que él la cuidaba desde el más allá.

