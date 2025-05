Protagonista de ‘Emilia Pérez’ Karla Sofía Gascón habría infringido las reglas de los Óscar

La controversia con la cinta Emilia Pérez aún continúa, pues luego de que su protagonista, Karla Sofía Gascón, fue nominada como “mejor actriz” en los Premios Óscar, varias personalidades de la industria del entretenimiento dieron su opinión al respecto.

Sin embargo, recientemente la española declaró que hay personas que quieren perjudicarla en su contienda a ganar la estatuilla de La Academia. Durante una entrevista con un importante medios brasileños, la famosa aseguró que hay una campaña de odio orquestada por el equipo de Fernanda Torres y su película (I’m still here).

Asimismo, Karla Sofía Gascón señaló que no tienen algo en contra de Fernanda Torres y que la felicita por su trabajo en I’m still here, el cual le valió ganar un Globo de Oro este año. Incluso, la española afirmó que jamás hablará mal de la brasileña.

“En ningún momento me verán hablando mal de Fernanda Torres o de su película, pero, en cambio, sí veo a muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emilia Pérez. Yo creo que eso habla más mal de ellos y de la película que de ellos que de la mía”, indicó.

Sin embargo, estas declaraciones podrían traerle consecuencias a Karla Sofía Gascón a la hora de que La Academia elija a la ganadora de su categoría. Debido a que sus acusaciones en contra de Fernanda Torres y su equipo de relaciones públicas no pueden ser comprobadas, la protagonista de Emilia Pérez estaría incurriendo en calumnias, las cuales son sancionadas por los Premios Óscar.

De acuerdo con las reglas de estos reconocimientos, “no se tolerará ninguna comunicación pública por parte de cualquier persona asociada con una película elegible que intente arrojar algo negativo sobre una película competidora”.

Hasta el momento, La Academia no ha emitido algún comunicado que indique que Karla Sofía Gascón está fuera de la competencia en la categoría de “mejor actriz”.

Lee también: Con 13 nominaciones: "Emilia Pérez" lidera disputa por los premios Oscar

Noticia al Día/Información de Infobae