Falleció el hijo de Tina Turner a los 67 años en Los Ángeles

Ike falleció por un fallo renal. Al parecer que su salud venía sufriendo un gran bajón en los últimos años, lo que incluyó problemas cardiacos y un ictus que tuvo el mes pasado

Por María Briceño

Falleció el hijo de Tina Turner a los 67 años en Los Ángeles
Foto: agencia
Este sábado 4 de octubre, falleció Ike Turner Junior, hijo de Tina Turner y Ike Turner a los 67 años. El triste suceso tuvo lugar en un hospital de Los Ángeles, así lo dio a conocer Jacqueline Bullock, prima del músico.

Ike falleció por un fallo renal. Al parecer que su salud venía sufriendo un gran bajón en los últimos años, lo que incluyó problemas cardiacos y un ictus que tuvo el mes pasado.

"Es con gran tristeza que anunciamos la muerte de mi primo. Junior era más que un primo, un hermano, crecimos juntos en el mismo afamado hogar", expresó en un escrito publicado por Page Six.

La unión con sus padres fue fundamental a lo largo de su vida. Tras la ruptura de la artista de su exmarido y padre de sus hijos, Ike se unió a su madre para trabajar con ella como su ingeniero de sonido por un tiempo breve.

El entonces joven músico heredó esa pasión por la profesión, demostrando sus grandes dotes. "No había un instrumento que no tocara", expresó Bullock en el comunicado a Page Six. Hoy, familiares, amigos y fans le despiden y desean un bonito reencuentro con sus seres queridos.

Noticia al Día/Con información de People

