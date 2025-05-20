Cada 20-May se celebra el Día de Olga Tañón Puerto Rico y Venezuela

Cada 20 de mayo Venezuela y Puerto Rico, celebran el "Día de Olga Tañón" en honor a la querida cantante puertorriqueña, más conocida como "La Mujer de Fuego".

Tañón siempre ha tenido una buena relación con Venezuela tanto que dice ser venezolana de corazón. En 2022 la cantante expresó unas emotivas palabras a la nación: “Porque no hay nada como el calor de su gente, su alegría contagiosa y esa forma tan única que tienen de querer”.

