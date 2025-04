Cancelaron el concierto de Manuel Turizo en Caracas

La productora Rabal Ramírez Productores informó el miércoles 9 de octubre sobre la cancelación del concierto que el cantante colombiano Manuel Turizo ofrecería en Caracas, durante el mes de noviembre.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, la casa productora explicó que la suspensión se logró de mutuo acuerdo con los representantes del artista y que se debió a “motivos de fuerza mayor”.

El artista llegaría por primera vez a Venezuela para presentar dos shows. El primero en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en Caracas, el próximo 8 de noviembre y el segundo, en el Fórum de Valencia (Carabobo) el 9 de noviembre, sobre este último aún se desconoce si también fue cancelado.

“Estoy feliz. No les había hablado a mi gente de Venezuela de la confirmación de que por fin nos vamos a ver en Caracas y Valencia en noviembre. Desde que empecé en 2016, siempre que yo me cruzaba con un venezolano me decían que tenía que ir a Venezuela. Tuvo que pasar mucho tiempo, pero gracias a Dios ya tenemos los dos primeros conciertos confirmados” aseguró Turizo el 16 de junio.

Noticia al Día/Información de El Diario