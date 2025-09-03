Cardi B atacó a un periodista en medio de juicio por agresión civil

La controversial rapera estadounidense Cardi B protagonizó un momento tenso el martes al lanzar un bolígrafo a un periodista que le preguntó sobre los rumores de un posible embarazo. El incidente ocurrió durante la pausa de un juicio civil por agresión en el que la artista, ganadora de un Grammy, enfrenta cargos.

Mientras firmaba autógrafos, un hombre le preguntó: “Cardi, fuentes cercanas aseguran que Offset presume haberla embarazado por cuarta vez. ¿Existe algún conflicto de paternidad con Stefon Diggs?”

La reacción de Cardi fue inmediata; “Deje de faltarme al respeto”, dijo, mientras arrojaba el bolígrafo que tenía en la mano, mientras que el periodista, lejos de mostrarse molesto, respondió: “Todavía la amo, aunque me haya lanzado cosas.”

Cardi B se detuvo y lo confrontó con firmeza: “No me importa. Usted es irrespetuoso. No haga eso. ¿Ve a mujeres haciéndome ese tipo de preguntas? ¿Por qué cree que, como hombre, puede hablarme así? Tenga modales. Su madre le enseñó a respetar a las mujeres.”

Cabe recordar que Cardi B se divorció del rapero Offset en el verano de 2024, tras siete años de matrimonio y tres hijos en común. Posteriormente, inició una relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs, lo que ha alimentado especulaciones en redes sobre su vida personal.

