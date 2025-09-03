Miércoles 03 de septiembre de 2025
Al Dia

Cardi B atacó a un periodista en medio de juicio por agresión civil

La controversial artista intercambió palabras con un reportero y le arrojó un boligrafo

Por Daniel García

Cardi B atacó a un periodista en medio de juicio por agresión civil
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La controversial rapera estadounidense Cardi B protagonizó un momento tenso el martes al lanzar un bolígrafo a un periodista que le preguntó sobre los rumores de un posible embarazo. El incidente ocurrió durante la pausa de un juicio civil por agresión en el que la artista, ganadora de un Grammy, enfrenta cargos.

Mientras firmaba autógrafos, un hombre le preguntó: “Cardi, fuentes cercanas aseguran que Offset presume haberla embarazado por cuarta vez. ¿Existe algún conflicto de paternidad con Stefon Diggs?”

La reacción de Cardi fue inmediata; “Deje de faltarme al respeto”, dijo, mientras arrojaba el bolígrafo que tenía en la mano, mientras que el periodista, lejos de mostrarse molesto, respondió: “Todavía la amo, aunque me haya lanzado cosas.”

Cardi B se detuvo y lo confrontó con firmeza: “No me importa. Usted es irrespetuoso. No haga eso. ¿Ve a mujeres haciéndome ese tipo de preguntas? ¿Por qué cree que, como hombre, puede hablarme así? Tenga modales. Su madre le enseñó a respetar a las mujeres.”

Cabe recordar que Cardi B se divorció del rapero Offset en el verano de 2024, tras siete años de matrimonio y tres hijos en común. Posteriormente, inició una relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs, lo que ha alimentado especulaciones en redes sobre su vida personal.

Lee también: Muere Gustavo Suárez Sarcos, fundador de la agrupación musical Tecupae

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Gracias que se convierten en morisquetas: En Maracaibo un perro en moto

Gracias que se convierten en morisquetas: En Maracaibo un perro en moto

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Tres jóvenes zulianos en la final de

Tres jóvenes zulianos en la final de "La Escuela de Talentos", reality de Canal I

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Petro propondrá en la ONU una

Petro propondrá en la ONU una "fuerza de paz" para Gaza

"China es imparable": Xi Jinping en desfile militar junto a Putin y Kim Jong-un

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Noticias Relacionadas

Farándula

Charly García y Sting: la llama encendida en 1988 vuelve a brillar en 2025

Los legendarios intérpretes musicales anunciaron una colaboración inédita
Al Dia

Moquillo canino: Un virus peligroso que amenaza a nuestras mascotas

El moquillo canino es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus CPV, de la familia de los Paramixovirus. Esta enfermedad no solo afecta a los perros, sino también a otros animales silvestres, atacando múltiples sistemas del cuerpo, incluyendo el respiratorio, gastrointestinal y neurológico, lo que puede llevar a síntomas graves.
Al Dia

Hidrolago revisa la calidad del servicio del vital líquido en Maracaibo y Cabimas

Iniciamos el recorrido diario que han denominado Caminando con el Agua.
Al Dia

Venezuela Sub-15 mantuvo su invicto y aseguró el pase a la final del Campeonato Panamericano de Beisbol

El cuadro juvenil marcha 4-0 en el desarrollo de la competición beisbolística

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025