Domingo 17 de agosto de 2025
Entretenimiento

Carlos Baute y el exministro Máximo Huerta entre los afectados por la Dana en España

La DANA que azotó a la comunidad valenciana y Castilla-La Mancha ha dejado ya al menos 62 personas fallecidas, además…

Por Ernestina García

Carlos Baute y el exministro Máximo Huerta entre los afectados por la Dana en España
Foto Carlos Baute
La DANA que azotó a la comunidad valenciana y Castilla-La Mancha ha dejado ya al menos 62 personas fallecidas, además de una infinidad de daños materiales en viviendas, locales e infraestructuras de todo tipo.

Entre los afectados, aunque de forma colateral, también había varias personas conocidas, como el cantante venezolano Carlos Baute y su familia y el exministro y presentador Máximo Huerta.

El artista subió a redes sociales un vídeo desde el interior de un coche en el que estaba atrapado en la A3, la carretera de Valencia, donde se encontraba con su pareja, Astrid Klisans y al menos uno de sus hijos.

"Por lo menos estamos todos juntitos con buena actitud en una colina en la que llevamos más de 3 horas parados por todos los accidentados que hay en la A3″, decían en el texto junto al vídeo.

En las imágenes, Astrid explica: "Igual nos toca dormir aquí, pero lo importante es salir bien y que todo el mundo salga bien de esta, porque es feo". A su lado, Baute intentaba mantener el ánimo y el de sus pequeños, uno de los cuales, con la inocencia infantil gritaba: "¡Aventuras Baute!".

Por su parte, Máximo Huerta subía a su cuenta de Instagram vídeos del coche en el que viajaba, sumergido parcialmente en el agua que cubría la carretera, que a ambos lados mostraba ya los desastres de la riada turbia de barro.

"Intento frustrado de llegar a la estación del AVE de Requena. No estaré en la presentación de esta noche de Planeta, ni tampoco mañana en la de Mistral", decía el presentador sobre los compromisos en Madrid a los que no podía acudir.

Noticia al Día/20 minutos

Temas:

