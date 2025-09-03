Miércoles 03 de septiembre de 2025
Carolina Herrera realizará su próximo desfile de primavera-verano 2026 en Madrid

El desfile tendrá lugar en paralelo a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (del 17 al 21 de septiembre), aunque por ahora no forma parte del programa oficial

Por María Briceño

Foto: agencia
Carolina Herrera acaba de confirmar una de las noticias más sonadas de la temporada: su desfile Primavera-Verano 2026 se celebrará en la Plaza Mayor de Madrid. La cita, prevista para el próximo 18 de septiembre, promete convertirse en uno de los acontecimientos de moda más relevantes del año, marcando un antes y un después en la trayectoria de la firma neoyorquina.

La Plaza Mayor, con más de 400 años de historia, será el escenario escogido por la casa para presentar la nueva colección diseñada por Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera desde 2018. El diseñador estadounidense se ha mostrado fascinado con el enclave: “La Plaza Mayor es el corazón de Madrid, uno de los lugares que marca el ritmo de la ciudad. Su energía te envuelve al instante y ha sido una fuente de inspiración para la colección SS26”, ha explicado en una nota oficial.

El desfile tendrá lugar en paralelo a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (del 17 al 21 de septiembre), aunque por ahora no forma parte del programa oficial. Esta decisión refuerza la estrategia de Carolina Herrera de buscar independencia creativa y proponer experiencias inmersivas que van más allá de una simple pasarela.

La elección de la capital española no es casualidad. Tras años presentando sus colecciones en Nueva York, la firma apuesta ahora por Madrid como símbolo de conexión emocional con la cultura y la historia. Para la maison, este desfile es, en palabras de la propia marca, “una carta de amor a Madrid y, simbólicamente, a España”.

Con este movimiento, Carolina Herrera sigue la estela de otras grandes casas de lujo como Dior, que deslumbró en 2022 con un desfile en El Cairo teniendo las pirámides de Guiza como telón de fondo; Chanel, que ha transformado el Gran Palais de París en escenarios tan sorprendentes como playas, cohetes espaciales o supermercados; o Louis Vuitton, que ha convertido enclaves icónicos como el Templo de Dendur en Nueva York o el desierto de Palm Springs en parte de su ADN creativo.

Lee también: Rinden homenaje a Carolina Herrera en EEUU 

Noticia al Día/Información de La Razón

