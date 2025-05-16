Cate Blanchett considera abandonar la actuación

La dos veces ganadora del premio Oscar, Cate Blanchett, tiene planeado abandonar la actuación para dedicar, según ella, a "muchas cosas". Blanchett le indicó a la revista británica Radio Times: "Mi familia pone los ojos en blanco cada vez que lo digo, pero lo digo en serio. Voy en serio con lo de dejar la actuación".

El medio indica que ve muy poco probable que la actriz premiada con dos Oscar deje pronto la actuación. La actriz, originaria de Australia, esta participando en una obra de teatro en Londres, la cual esta teniendo una buena aceptación por el publico. También se sabe que esta preparando para su primer drama de radio titulado "The Fever".

La australiana, quien le dio vida a la elfa Galadriel en la trilogía cinematográfica ‘El señor de los anillos’, confesó no tener comodidad alguna siendo una celebridad. También aseguro que

"Siempre me he sentido al margen, así que siempre me sorprende sentirme como en casa. Entro con curiosidad en cualquier entorno, sin esperar ser aceptada ni bienvenida. Me he pasado la vida acostumbrándome a la incomodidad".

Noticia al Dia/RT

Pasante: Genassir León