Cate Blanchett considera abandonar la actuación

Cate Blanchett considera abandonar la actuación
Foto: Cate Blanchett en Londres
La dos veces ganadora del premio Oscar, Cate Blanchett, tiene planeado abandonar la actuación para dedicar, según ella, a "muchas cosas". Blanchett le indicó a la revista británica Radio Times: "Mi familia pone los ojos en blanco cada vez que lo digo, pero lo digo en serio. Voy en serio con lo de dejar la actuación".

El medio indica que ve muy poco probable que la actriz premiada con dos Oscar deje pronto la actuación. La actriz, originaria de Australia, esta participando en una obra de teatro en Londres, la cual esta teniendo una buena aceptación por el publico. También se sabe que esta preparando para su primer drama de radio titulado "The Fever".

La australiana, quien le dio vida a la elfa Galadriel en la trilogía cinematográfica ‘El señor de los anillos’, confesó no tener comodidad alguna siendo una celebridad. También aseguro que

"Siempre me he sentido al margen, así que siempre me sorprende sentirme como en casa. Entro con curiosidad en cualquier entorno, sin esperar ser aceptada ni bienvenida. Me he pasado la vida acostumbrándome a la incomodidad".

Noticias Relacionadas

Al Dia

Juegos Panamericanos Junior: Joaquín Sánchez conquistó el oro en Karate-Do

Se convirtió en campeón panamericano tras vencer al ecuatoriano César Vallejo 3-2 en estos II Juegos Panamericanos Junior ASU2025
Entretenimiento

El Almacén de mi Abuelita comparte el amor hermoso de El Otro Libro

En realidad será una preciosa tarde donde reinará el amor: el maestro Colina también ha dispuesto la ceremonia de presentación como un homenaje a su finada excompañera, Yariza Rincón, cuyo poemario, “El Otro Libro”, acompaña esta doble entrega literaria. Un acto donde participarán sus hijos, Gustavo e Israel Colina Vargas
Entretenimiento

Ivanna y Catalina: el orgullo musical de la familia SanLuis

Los artistas, originarios de Maracaibo, expresaron su orgullo por las pequeñas, a quienes describieron como “nuestro mayor orgullo”
Entretenimiento

“Reina de la Ketamina” se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

El actor fue hallado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su residencia en Pacific Palisades, California

