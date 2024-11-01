Cazzu reveló cómo se enteró de la relación de Nodal y Angela Aguilar

Luego de que Ángela Aguilar asegurara que Cazzu siempre estuvo al tanto de su relación con Christian Nodal, la argentina finalmente se atrevió a dar su versión y contar qué tan cierto es que ella tenía pleno conocimiento de este idilio. Fue así que no solo contradijo a la hija de Pepe Aguilar, sino que reveló de qué manera fue que supo que su expareja ya estaba construyendo otra historia con la que actualmente es su esposa.

Durante una sincera entrevista concedida al canal de YouTube PLP Luzu TV, al que asistió acompañada de “La Joaqui”, una de las personas que la acompañó en su duelo por la ruptura con el intérprete de “Se me olvidó», Julieta Cazzucheli desmintió algunas declaraciones hechas por Ángela y Christian, empezando por dejar muy en claro hasta cuándo fue que llegó a ella toda la información respecto al noviazgo que hicieron oficial en junio pasado.

“A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Sí existió la pregunta de si había alguien más, la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en que se enteró todo el mundo: a través de los mismos medios, de las redes”, declaró la intérprete de “Brinca”, reiterando que, contrario a lo que dijo Ángela Aguilar, ella no sabía nada de lo que estaba pasando en la intimidad de su exnovio y, además, cuando se dio el truene, se le dieron otras explicaciones completamente alejadas de la realidad.

Cazzu confesó qué sintió cuando supo que Christian Nodal la dejó por Ángela Aguilar

Sobre cuáles fueron las emociones que le produjo saber que el padre de su hija se involucró en otra relación apenas un par de días después de que se separaron, Cazzu admitió que esta noticia le causó gran impresión.

“Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era cierto, resultó que sí; fue un poco inverosímil pero resultó que sí. Y bueno, fue una gran sorpresa”, añadió la argentina.

Finalmente, aseguró que jamás trató de intervenir en las decisiones que Christian Nodal tomó, pues desde el momento en que él le dijo que no quería continuar a su lado, entendió que no había nada que hacer. “Yo no le iba a pedir a alguien que se quede en mi vida si no quiere formar parte. Yo simplemente lo acepté», concluyó Cazzu, dejando entrever sus intenciones de no volver a involucrarse en nada que tenga que ver con el matrimonio Nodal Aguilar.

Noticia al Día / Tv y Novelas