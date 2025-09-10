CG Project fusiona hard rock con progresivo en su nueva producción "Insidia"

Maracaibo es una ciudad prolífera en lo que a música se refiere y una muestra de eso es la gran cantidad de agrupaciones y cantantes, de diferentes géneros, que por décadas han enaltecido la cultura zuliana tanto dentro como fuera del país. No solamente la gaita y la guaracha tienen su público definido en la "Ciudad del Sol Amada", el rock and roll también tiene su escena y sus seguidores.

Entre los grupos que integran el movimiento rockero de Maracaibo destaca la propuesta de CG Project, una banda emergente que comenzó a formarse en el año 2016 con el guitarrista Cesar Ash y Oscar Güedez a cargo de la batería. En el año 2023 logra consolidarse con la llegada de Jorge Perfetti como cantante, Greg Méndez en el teclado y Gerardo Romero en el bajo.

Durante una breve visita este miércoles 10 de septiembre a la sala de redacción de Noticia al Día, este grupo de talentosos jóvenes contó parte de sus logros en la escena marabina tras más de 10 años de formación y las expectativas que tienen en cuanto sus producciones, marcadas profundamente por el Hard Rock, fusionadas con otras variantes como progresivo y lo melódico.

César Ash, creador y miembro principal de CG Project, informó que su primera grabación en 2024 fue un EP llamado Breakthrough, que cuenta con 2 temas musicales originales de ellos y una versión metal de “Vuela Vuela” de la banda mexicana Magneto. En 2025 produjeron un tema titulado "Insidia" que pertenece a su nuevo repertorio musical marcando un punto de inflexión, que busca una conexión más directa con el público latinoamericano.

El tema fue grabado Probos Estudios, siendo mezclado y masterizado por Miguel de Donatos. Cuenta con un video realizado en Maracaibo, con locaciones en el Palacio de los Cóndores (sede de la Gobernación del Zulia), bajo la dirección de Gustavo Cohen, con quien CG Project ha trabajado en dos ocasiones. Este material está disponible en todas las redes sociales de la agrupación y en la plataforma Youtube.

"Trabajamos todas nuestras producciones con mucho sacrificio porque amamos la música y queremos mantener la escena marabina viva, tal y como sucedía en años anteriores. Nos valemos de las redes sociales para difundir nuestras canciones porque en Maracaibo no hay una industria musical que nos apoye o patrocine. Tampoco hay muchos sitios para tocar en vivo en la ciudad, pero tenemos la esperanza de que las cosas cambien y todos los músicos tengan las mismas oportunidades", dijo César.

Óscar Güedez sostiene que muchos músicos emergentes esperan resultados inmediatos tras lanzar una canción y al no recibir la respuesta esperada por parte del público, se sienten fracasados. Considera que esto tiene que ver mucho con la perseverancia de cualquier agrupación en darle promoción a su trabajo y que basado en ese principio, vienen luego los méritos y reconocimientos.

Influencias de CG Project

Agrupaciones estadounidenses que fueron pioneras en la década del 80 son las principales influencias musicales de CG Project. Poison, Dream Theater, Mötley Crüe, y Metallica, son algunas de las bandas que escuchan sus integrantes, quienes se caracterizan por incluir sonidos como Hard Rock, Rock Progresivo, Rock Fusión, Rock alternativo entre otros a todas sus piezas.

Cesar Ash declaró que su ídolo en la guitarra es Richie Kotzen (Poison), mientras que Jorge Perfetti se identifica con el vocalista Robert Plant (Led Zeppelin) y Oscar Güedez con el baterista Gavin Harrison (Porcupine Tree).

Noticia al Dia/ Jesús Fernández

Fotos: Wilberth Marval