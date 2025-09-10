Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

CG Project fusiona hard rock con progresivo en su nueva producción "Insidia"

Entre los grupos que integran el movimiento rockero de Maracaibo destaca la propuesta de CG Project, una banda emergente que comenzó a formarse en el año 2016 con el guitarrista Cesar Ash y Oscar Güedez a cargo de la batería. En el año 2023 logra consolidarse con la llegada de Jorge Perfetti como cantante, Greg Méndez en el teclado y Gerardo Romero en el bajo.

Por Pasante1

CG Project fusiona hard rock con progresivo en su nueva producción
CG Project se encuentra en la promoción de su nuevo tema "Insidia". Foto: Wilberth Marval.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Maracaibo es una ciudad prolífera en lo que a música se refiere y una muestra de eso es la gran cantidad de agrupaciones y cantantes, de diferentes géneros, que por décadas han enaltecido la cultura zuliana tanto dentro como fuera del país. No solamente la gaita y la guaracha tienen su público definido en la "Ciudad del Sol Amada", el rock and roll también tiene su escena y sus seguidores.

Entre los grupos que integran el movimiento rockero de Maracaibo destaca la propuesta de CG Project, una banda emergente que comenzó a formarse en el año 2016 con el guitarrista Cesar Ash y Oscar Güedez a cargo de la batería. En el año 2023 logra consolidarse con la llegada de Jorge Perfetti como cantante, Greg Méndez en el teclado y Gerardo Romero en el bajo.

Durante una breve visita este miércoles 10 de septiembre a la sala de redacción de Noticia al Día, este grupo de talentosos jóvenes contó parte de sus logros en la escena marabina tras más de 10 años de formación y las expectativas que tienen en cuanto sus producciones, marcadas profundamente por el Hard Rock, fusionadas con otras variantes como progresivo y lo melódico.

César Ash, creador y miembro principal de CG Project, informó que su primera grabación en 2024 fue un EP llamado Breakthrough, que cuenta con 2 temas musicales originales de ellos y una versión metal de “Vuela Vuela” de la banda mexicana Magneto. En 2025 produjeron un tema titulado "Insidia" que pertenece a su nuevo repertorio musical marcando un punto de inflexión, que busca una conexión más directa con el público latinoamericano.

El tema fue grabado Probos Estudios, siendo mezclado y masterizado por Miguel de Donatos. Cuenta con un video realizado en Maracaibo, con locaciones en el Palacio de los Cóndores (sede de la Gobernación del Zulia), bajo la dirección de Gustavo Cohen, con quien CG Project ha trabajado en dos ocasiones. Este material está disponible en todas las redes sociales de la agrupación y en la plataforma Youtube.

"Trabajamos todas nuestras producciones con mucho sacrificio porque amamos la música y queremos mantener la escena marabina viva, tal y como sucedía en años anteriores. Nos valemos de las redes sociales para difundir nuestras canciones porque en Maracaibo no hay una industria musical que nos apoye o patrocine. Tampoco hay muchos sitios para tocar en vivo en la ciudad, pero tenemos la esperanza de que las cosas cambien y todos los músicos tengan las mismas oportunidades", dijo César.

Óscar Güedez sostiene que muchos músicos emergentes esperan resultados inmediatos tras lanzar una canción y al no recibir la respuesta esperada por parte del público, se sienten fracasados. Considera que esto tiene que ver mucho con la perseverancia de cualquier agrupación en darle promoción a su trabajo y que basado en ese principio, vienen luego los méritos y reconocimientos.

Influencias de CG Project

Agrupaciones estadounidenses que fueron pioneras en la década del 80 son las principales influencias musicales de CG Project. Poison, Dream Theater, Mötley Crüe, y Metallica, son algunas de las bandas que escuchan sus integrantes, quienes se caracterizan por incluir sonidos como Hard Rock, Rock Progresivo, Rock Fusión, Rock alternativo entre otros a todas sus piezas.

Cesar Ash declaró que su ídolo en la guitarra es Richie Kotzen (Poison), mientras que Jorge Perfetti se identifica con el vocalista Robert Plant (Led Zeppelin) y Oscar Güedez con el baterista Gavin Harrison (Porcupine Tree).

Noticia al Dia/ Jesús Fernández

Fotos: Wilberth Marval

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

"El eco de un clamor: Magaly y sus hijos piden ayuda para una vida digna"

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

El índice mundial de niños con obesidad supera por primera vez al de desnutrición

El índice mundial de niños con obesidad supera por primera vez al de desnutrición

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo"

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento "GeneraciónZ"

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir"

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

"El eco de un clamor: Magaly y sus hijos piden ayuda para una vida digna"

La Nasa afirma haber descubierto

La Nasa afirma haber descubierto "posibles signos de vida" en el pasado en Marte

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

CG Project fusiona hard rock con progresivo en su nueva producción "Insidia"

Entre los grupos que integran el movimiento rockero de Maracaibo destaca la propuesta de CG Project, una banda emergente que comenzó a formarse en el año 2016 con el guitarrista Cesar Ash y Oscar Güedez a cargo de la batería. En el año 2023 logra consolidarse con la llegada de Jorge Perfetti como cantante, Greg Méndez en el teclado y Gerardo Romero en el bajo.
Internacionales

El detenido por el ataque a Charlie Kirk no disparó el arma, según The New York Times

La Universidad Utah Valley (UVU) había comunicado anteriormente que un sospechoso se encontraba bajo custodia
Internacionales

A 24 años del 11-Sep: El mundo conmemora el atentado a las Torres Gemelas

Casi tres mil personas perecieron el 11 de septiembre de 2001
Internacionales

Catar: El ataque de Israel "destruyó toda esperanza" de liberar a los rehenes de Gaza

En su conversación con medios estadounidenses, el primer ministro catarí destacó los esfuerzos pacificadores de Washington y su presidente, Donald Trump, por alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino y agregó que, a su vez, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "estaba perdiendo" su tiempo con la mediación y "no era serio"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025