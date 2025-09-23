El cantante venezolano Chyno Miranda compartió un mensaje a través de sus redes sociales, invitando a sus seguidores para el lanzamiento del clásico Niña Bonita, se llamará Niña Bonita 2 que es la continuación del exitoso tema que marcó una generación.

“Chyno, ya están preparados para el 24 de septiembre, el lanzamiento de Niña Bonita 2”, expresó el artista en su video, donde además ofreció un adelanto exclusivo de la canción.

“Aquí les dejo un pedacito de la canción para que la escuchen. Déjenlo en los comentarios a ver qué les parece, ¿ok? Besos y bendiciones para todos”, agregó.

El tema estará disponible en todas las plataformas digitales de miércoles 24 de septiembre.

Noticia al Día