Chuck Norris celebra un año más de leyenda: 85 años de fuerza y vitalidad

El 10 de marzo, el mundo celebra el cumpleaños de una de las figuras más icónicas del cine de acción y las artes marciales: Chuck Norris. Este año, el legendario actor y campeón de karate cumplió 85 años, manteniendo su espíritu indomable y su vitalidad característica.

Carlos Ray Norris nació en Ryan, Oklahoma, en 1940. Desde joven, demostró una determinación que lo llevaría a alcanzar grandes logros. Su cumpleaños es una ocasión para recordar su increíble trayectoria, desde sus inicios en la Fuerza Aérea hasta su consagración como estrella de Hollywood.

A pesar del paso del tiempo, Chuck Norris sigue siendo un ejemplo de fortaleza y disciplina. En sus recientes apariciones, ha demostrado que la edad es solo un número, manteniendo su forma física y su actitud positiva.

Noticia al Día / History Latinoamérica