Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

A través de redes sociales el cantante urbano Chyno Miranda conmovió a sus seguidores tras publicar una fotografía con su nueva mascota el cual fue un obsequio de su actual esposa Astrid Falcón y lleva el nombre de Cookie.

"Gracias a mi esposa por este regalo tan especial", comentó el reggaetonero.

Este es el segundo matrimonio del artista, quien estuvo casado con la empresaria Natasha Araos y del cual tuvieron un hijo.

