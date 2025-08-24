Coldplay cautivó al público en Wembley al cantar "Viva la vida" junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar

En uno de los videos publicados en redes sociales, se puede ver a la banda británica interpretando “Viva la vida” junto a la sinfónica ante miles de fanáticos.

La colaboración, que abarca 10 fechas consecutivas en el icónico estadio de Wembley, en Londres, Reino Unido, marca un hito sin precedentes para la orquesta venezolana.

La Sinfónica Simón Bolívar participará en seis de las funciones previstas en Wembley, los días 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de agosto, además del 3, 4, 7 y 8 de septiembre, todas con boletos agotados.

Con 90 mil espectadores por concierto, la alianza artística promete ser uno de los momentos más memorables de la actual gira de Coldplay, que recorre el mundo desde 2022 con repertorio de Music of the Spheres (2021) y Moon Music (2024).

