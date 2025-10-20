Con el alma en la voz, Gustavo Aguado le cantó a José Gregorio Hernández una joya de Renato Aguirre

El cantante Gustavo Aguado le cantó al recién canonizado doctor José Gregorio Hernández, la canción de su mismo nombre, compuesta por el inigualable Renato Aguirre González.
A través de su cuenta en Instagram, el artista criollo publicó un video con la canción de foto y la foto de José Gregorio Hernández, en el Vaticano. Asimismo, mencionó que esta gaita fue grabada en agosto de 2014 junto a Rafael "Pollo" Brito, para el álbum Venezuela de Luz.
El homenaje realizado por el zuliano fue a propósito de la reciente canonización de los dos primeros santos venezolanos, este domingo,19 de octubre el doctor de los pobres, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.
