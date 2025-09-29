Lunes 29 de septiembre de 2025
Entretenimiento

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

The Social Reckoning, la esperada secuela de la aclamada película The Social Network, llegará a las salas de cine el 9 de octubre de 2026.

Por Pasante1

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

The Social Reckoning, la esperada secuela de la aclamada película The Social Network, llegará a las salas de cine el 9 de octubre de 2026.

Dirigida y escrita por Aaron Sorkin, esta nueva entrega abordará temas actuales sobre la influencia y los desafíos éticos de las redes sociales.


La secuela se desarrolla 17 años después de los eventos narrados en la primera película y se centrará en la historia real de Frances Haugen, la ingeniera de Facebook que filtró documentos comprometedores sobre la empresa. Además, mostrará la colaboración de Haugen con el periodista Jeff Horwitz del Wall Street Journal para exponer secretos y prácticas dudosas dentro de la red social.

Jeremy Strong interpretará a Mark Zuckerberg, mientras que Mikey Madison y Jeremy Allen White darán vida a Frances Haugen y Jeff Horwitz, respectivamente. Sony Pictures anunció que la filmación iniciará en octubre de 2025 para cumplir con la fecha de estreno planificada. Esta producción promete mantener el estilo narrativo intenso y ágil de Aaron Sorkin, explorando cómo las plataformas digitales afectan la vida y la sociedad, poniendo en cuestionamiento la responsabilidad de sus creadores y el impacto de la desinformación global.

La noticia del lanzamiento ha generado expectativa tanto entre fanáticos de la primera película como en expertos en tecnología y medios, anticipando un análisis profundo sobre el poder y la influencia de las redes sociales en el mundo contemporáneo.

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Noticias Relacionadas

Al Dia

Crearán por Ordenanza Instituto Municipal de Cultura de Maracaibo

Con lo cual tenga rango y fuerza para su proyección en pro del fomento de la idiosincrasia del marabino en el ámbito de sus manifestaciones musicales y artísticas en general.
Al Dia

El zuliano Omalbito Rojas debuta como actor en "Creer o morir" junto a Rosario Prieto: Estrena el 22 de octubre en España

En reciente entrevista confesó que esta feliz de actuar junto a Rosario Prieto y que grabando comió arepa con panza
Entretenimiento

El doble de Diomedes Díaz causa sensación en TikTok

El clip muestra al imitador cantando en plena vía pública, con gestos, voz y vestimenta que evocan al legendario cantautor vallenato
Al Dia

Las 5 mejores películas de béisbol

En 1xBet hemos preparado una selección con las 5 historias de béisbol más impactantes del cine.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025