The Social Reckoning, la esperada secuela de la aclamada película The Social Network, llegará a las salas de cine el 9 de octubre de 2026.

Dirigida y escrita por Aaron Sorkin, esta nueva entrega abordará temas actuales sobre la influencia y los desafíos éticos de las redes sociales.



La secuela se desarrolla 17 años después de los eventos narrados en la primera película y se centrará en la historia real de Frances Haugen, la ingeniera de Facebook que filtró documentos comprometedores sobre la empresa. Además, mostrará la colaboración de Haugen con el periodista Jeff Horwitz del Wall Street Journal para exponer secretos y prácticas dudosas dentro de la red social.

Jeremy Strong interpretará a Mark Zuckerberg, mientras que Mikey Madison y Jeremy Allen White darán vida a Frances Haugen y Jeff Horwitz, respectivamente. Sony Pictures anunció que la filmación iniciará en octubre de 2025 para cumplir con la fecha de estreno planificada. Esta producción promete mantener el estilo narrativo intenso y ágil de Aaron Sorkin, explorando cómo las plataformas digitales afectan la vida y la sociedad, poniendo en cuestionamiento la responsabilidad de sus creadores y el impacto de la desinformación global.

La noticia del lanzamiento ha generado expectativa tanto entre fanáticos de la primera película como en expertos en tecnología y medios, anticipando un análisis profundo sobre el poder y la influencia de las redes sociales en el mundo contemporáneo.

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día