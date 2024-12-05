Crucificaron a Jesús siendo inocente. Qué puede esperar uno: Jessica Cediel sobre supuesta relación con Daddy Yankee

La reconocida presentadora y actriz Jessica Cediel se pronunció en sus redes sociales para desmentir los rumores que la vinculan con la reciente separación de Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González.

Cediel, quien cuenta con una destacada trayectoria en el mundo del entretenimiento nacional e internacional, fue señalada en redes sociales luego de compartir una fotografía junto al reguetonero, creando especulaciones infundadas sobre una supuesta relación sentimental entre ambos.

Todo comenzó cuando Daddy Yankee confirmó su divorcio tras varios meses intentando salvar su matrimonio. A raíz de este anuncio, circularon en redes sociales acusaciones que señalaban a Jessica Cediel como un posible motivo de la ruptura.

Noticia al Día / Pulzo.com