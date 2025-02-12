Lunes 25 de agosto de 2025
Cuando tu pareja te pilla buceando

Los actores colombianos con un toque de humor emulan el incomodo momento de un hombre cuando una bella mujer hace presencia delante de su pareja y resulta inevitable no mirarla

La talentosa actriz colombiana Nina Caicedo muestra a través de sus redes sociales, con un toque de humor, la presión que sienten los hombres al encontrarse en situaciones incómodas como cuando llega una mujer bella y, a veces, puede ser inevitable no mirarla delante de su pareja y que esta se de cuenta.

El video, que ya acumula más de 700.000 vistas, fue grabado hace varios días junto a su pareja, Jair Romero. Sin embargo, ha vuelto a viralizarse, pues en él dramatizan la difícil situación que enfrentan los hombres cuando su novia los observa fijamente mientras otra mujer de imponente belleza hace acto de presencia.

Si los ojos se hicieron para mirar, ¿qué harías tú en esa situación? ¿Mirarías? ¿Buscarías un punto en el horizonte? ¿O te harías el loco?

Tal es el caso del actor, quien iba en el ascensor con su esposa cuando una atractiva mujer en ropa deportiva abordó el elevador. En el video, él emula la actitud de un hombre que intenta disimular en presencia de su pareja, pero ella, con una mirada atenta, parece notar hasta el más mínimo gesto.

