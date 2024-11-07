Cuerpo de Liam Payne parte desde Buenos Aires a Londres a 20 días de su muerte

Los restos del cantante británico Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina, partieron este miércoles desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Londres, según informaron a EFE fuentes oficiales.

El cuerpo del exintegrante del grupo musical One Direction partió de la capital argentina poco antes de las 14:00 hora local (17.00 GMT) en un vuelo de la aerolínea British Airways con destino a Río de Janeiro, desde donde continuará rumbo a Londres.

El padre del músico, Geoff Payne, llegó a Argentina dos días después de la muerte de su hijo para llevar el cuerpo a su país, algo que demoró unas tres semanas debido, entre otras cosas, a que la fiscalía debía concluir con los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios a la autopsia.

El cuerpo del artista había sido trasladado al Cementerio Británico de Buenos Aires para ser embalsamado con el fin de preservar los restos y así poder realizar un funeral en Londres previo a su entierro.

La muerte de Liam Payne

Liam Payne cayó desde el balcón de la habitación en la que se alojaba del hotel CasaSur, en el barrio capitalino de Palermo, el pasado 16 de octubre.

El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de la muerte del cantante, de 31 años, fue un “politraumatismo y una hemorragia interna y externa”.

La fiscalía presumía que “el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto por el abuso de sustancias“.

También informó que se encontraron en la habitación sustancias que acreditarían “una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes”.

Además, agregaron que, por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones de la caída, Payne “no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”.

Noticia al Día/Información de EFE



