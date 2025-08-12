Lunes 11 de agosto de 2025
Al Dia

Curiosidades: La historia de la cojita que fue amante de un rey. ¿Te la sabías?

En un mundo donde la perfección superficial era la moneda de cambio, el encanto de Louise residía en su naturalidad y en la dulzura de su espíritu

Por Andrea Guerrero

Curiosidades: La historia de la cojita que fue amante de un rey. ¿Te la sabías?
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En los salones de Versalles, donde la opulencia y el poder tejían el destino de una nación, nació una historia de amor que desafió las normas de la corte. No era la historia de una reina, sino de una joven de corazón sensible y de una belleza singular, cuyo andar, sutilmente desigual, era la única imperfección en un cuerpo que parecía esculpido por los mismos dioses. Su nombre era Louise de La Vallière, y su destino se cruzaría con el del soberano más grande de Francia, Luis XIV.

Cuando sus ojos se encontraron por primera vez, el rey no vio un defecto, sino una fragilidad que despertaba en él un instinto protector. En un mundo donde la perfección superficial era la moneda de cambio, el encanto de Louise residía en su naturalidad y en la dulzura de su espíritu. A pesar de los susurros maliciosos de la corte, que la señalaban por su cojera, el rey la veía a ella, la mujer detrás de las habladurías.

El amor que nació entre ellos no fue un capricho real, sino una conexión genuina y profunda. Louise, con su alma pura y su devoción sincera, le ofreció a Luis XIV un refugio de la pompa y la intriga de la vida palaciega. Era un amor alejado de la estrategia política, un sentimiento que le recordaba al rey que, más allá de la corona, había un hombre que anhelaba la simplicidad de un corazón honesto.

Sin embargo, el destino de una amante del rey nunca es sencillo. La corte, un nido de víboras, no perdonaba la felicidad ajena. La presión y las intrigas se cernieron sobre Louise, cuyo amor por el rey era tan grande como su humilde naturaleza. A pesar de la posición que le otorgó el monarca, ella nunca dejó de sentirse una intrusa en ese mundo de oropel.

El paso del tiempo y las circunstancias de la vida en la corte finalmente separaron sus caminos, pero la historia de Louise de La Vallière, la cojita de Versalles, no fue la de un fracaso, sino la de una mujer que amó con una pureza y una dignidad que dejaron una huella imborrable en el corazón del Rey Sol. Su legado no es el de una amante real, sino el de un amor sincero que floreció en el lugar menos esperado, un testimonio de que la verdadera belleza reside en el alma, y no en la forma en que caminamos por la vida.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ricardo Aguirre

Ricardo Aguirre "El Pelón" fue designado presidente del Instituto Municipal de la Gaita “Ricardo Aguirre” (Imgra)

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

El señor Jorge necesita con urgencias la ampolla Labetalol de 100 mg

El señor Jorge necesita con urgencias la ampolla Labetalol de 100 mg

Tormenta tropical Erin se forma en el Atlántico

Tormenta tropical Erin se forma en el Atlántico

Greta Thunberg anuncia segundo intento por llegar a Gaza

Greta Thunberg anuncia segundo intento por llegar a Gaza

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando (Víctor Álvarez R.)

Seis heridos dejó ataque a estación de policía en Colombia

Seis heridos dejó ataque a estación de policía en Colombia

Colombia podría prohibir el envío de mercenarios al exterior

Colombia podría prohibir el envío de mercenarios al exterior

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular

William Contreras pegó par de estacazos en triunfo de Cerveceros ante Mets

William Contreras pegó par de estacazos en triunfo de Cerveceros ante Mets

Barcelona cerró su pretemporada con goleada ante el Como

Barcelona cerró su pretemporada con goleada ante el Como

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Juramentado Héctor Soto como nuevo alcalde de San Francisco para el período 2025–2029

Juramentado Héctor Soto como nuevo alcalde de San Francisco para el período 2025–2029

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Noticias Relacionadas

Internacionales

Imágenes históricas resurgen tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

El material corresponde a una emisión del Noticiero Criptón, canal fundado por su familia y transmitido en la televisión colombiana entre 1986 y 1999.
Farándula

Mis encuentros con Jerry Sánchez: Y su paleta de colores

El otro encuentro fue en la clínica Paraíso hace tantos años como agua hay en el lago. Ya era famoso. Ya era Jerry
Internacionales

Bloomberg: El aumento del declive del rol global del dólar se debe a Trump

En 2022, las restricciones impuestas por la administración de Joe Biden al acceso de Rusia a la moneda impulsaron una primera ronda de diversificación
Zulia

Luis Vargas advierte aumento de temperaturas en Venezuela entre agosto y septiembre

A partir de esa fecha, el fenómeno continuará su desplazamiento hacia el sur, llegando al extremo austral del país el 21 de septiembre

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025