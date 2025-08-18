A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

La periodista Wendys Pitre Ariza ha redactado esta noiticia para El Tiempo de Bogotá, veamos si no revientan la risa con el titular: Insólito: padres en Colombia habrían nombrado a una niña Chat Yipiti, inspirados en la inteligencia artificial.

El caso se registró en Cereté, provincia de Córdoba-Colombia- La criatura fue presentada como Chat Yipiti Bastidas Guerra.

El viernes 15 de agosto, alrededor de las 9:15 de la noche, se registró una acción en una de las oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De acuerdo con reportes de medios, la entidad no mostró objeción alguna durante el proceso.