Al avión que se le cayó una bomba atómica en EE.UU: Desarmada pero siempre causó daño

Un "desliz" atómico en el patio trasero

Imagínate vivir en la tranquila y poco poblada zona de Mars Bluff, Carolina del Sur, en 1958. Un día como cualquier otro, el cielo se rompe y… ¡una bomba atómica cae! Pero no cualquier bomba, sino una desarmada, sin su núcleo de material fisionable. Aun así, llevaba consigo 3.447 kg de explosivos convencionales, ¡suficiente para causar un buen susto!

Detalles peculiares:

Caída libre: La bomba se desprendió accidentalmente de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que sobrevolaba la zona a 4.500 metros de altura. ¡Vaya descuido!

El estallido inesperado: Al impactar contra el suelo, los explosivos convencionales detonaron, creando un cráter de 23 metros de diámetro y 10 metros de profundidad. ¡Un agujero considerable!

Daños colaterales: Varias casas resultaron destruidas y una familia sufrió heridas. ¡Menos mal que no había material fisionable!

Un recordatorio peculiar: Este incidente sirve como un recordatorio curioso de los peligros potenciales de la tecnología militar, incluso cuando está "desarmada". ¡Un hecho que parece sacado de una pelicula!



En resumen, la explosión de Mars Bluff es una anécdota extraña que combina el peligro de las armas nucleares con la imprevisibilidad de los accidentes cotidianos.

