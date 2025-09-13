Sábado 13 de septiembre de 2025
Así nació la canción "Muñequita Linda" de María Grever: Una pieza entrañable y emotiva

A lo largo de su vida Grever llegó a componer cerca de más de 800 canciones tanto en inglés como en español.

Por Candy Valbuena

Así nació la canción
María Grever, una de las más grandes compositoras de México y Latinoamérica. Foto: Agencias
María Joaquina de la Portilla Torre, mejor conocida como María Grever, nació el 14 de septiembre de 1885 en la ciudad de León, Guanajuato, México aunque gran parte de su niñez la vivió en España y Francia. En estos países recibió sus primeras instrucciones dentro de la música bajo la tutela de reconocidos maestros como el primer compositor impresionista Claude Debussy.

Al contraer matrimonio con el estadounidense Augusto Grever se trasladó a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En esta ciudad su carrera musical comenzó a cobrar relevancia con la creación de su primer éxito mundial intitulado Júrame, bolero que alcanzó importantes números de popularidad en las listas de radio.

Asimismo, en los EEUU comenzó a trabajar para las casas fílmicas norteamericanas: Paramount Pictures International, la 20TH Century Fox y la Metro Goldwyn Meyer (MGM). Otro de los espacios en donde triunfó fue en el mítico espacio teatral de Broadway con los arreglos del musical Viva O’Brien.

Pero Grever, movida por la nostalgia le compuso la canción "Te quiero dijiste", conocida como "Muñequita linda", a su hija, fallecida a los seis meses de nacida.

La compositora, reconocida como una de las figuras más relevantes de la canción popular mexicana y escribió esta obra en memoria de su hija, quien murió siendo bebé, y que se volvió una de sus piezas más entrañables y emotivas.

Premiada

Estos destacados trabajos en la radio, el cine y el teatro llevaron a Grever a ser la primera mexicana en ganar un premio en el extranjero, así como a ingresar en 1935 a la Sociedad Americana de Autores, Compositores y Editores de Música. La compositora mexicana también llegó a crear su propio sello discográfico bajo el nombre de Grever Music Publishing Incorporation.

A lo largo de su vida Grever llegó a componer cerca de más de 800 canciones tanto en inglés como en español. Algunas de ellas llegaron a ser registradas en México como Bésame, Rayito de sol, Vida de mi vida, En alta mar y Un sueño, entre otras.

Grever interpretó diversos géneros musicales, entre los cuales destacó el bolero. Este género en aquel entonces se encontraba dominado por el mundo masculino y machista. No obstante, María Grever logró romper dicha barrera con canciones como Júrame, Cuando vuelva a tu lado, Alma mía y Te quiero.

De ahí que María Grever sea considerada como una de las principales exponentes de la época de oro del bolero. Así, compitió con autores como Guty Cárdenas, Agustín Lara y Alfonso Esparza Oteo. Además, Grever, junto con la cubana María Teresa Vera y su compatriota Consuelo Velázquez, formó el denominado triunvirato de mujeres compositoras que destacó en el mundo del bolero a nivel internacional.

El 15 de diciembre de 1951 María Grever dejó este mundo. Sin embargo, su legado permanecerá preservado a lo largo de la historia, gracias a que varias de sus composiciones se encuentran resguardadas en distintos centros de información como es el caso del Archivo General de la Nación.

Noticia al Día/Con información de Agencias/Gobierno de México

