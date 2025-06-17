De exreina de belleza a una linda monja: La hermana Eva

Kamila Rodrigues Cardoso, una joven brasileña de 21 años, dejó atrás el mundo del modelaje y las pasarelas para abrazar la vida religiosa, en una historia que ha tocado miles de corazones en Brasil y en las redes sociales.

Originaria de Patos de Minas, en el estado de Minas Gerais, Kamila fue una reconocida exreina de belleza durante su adolescencia. Sin embargo, a los 18 años decidió dar un giro radical a su vida e ingresó a un convento, adoptando el nombre de hermana Eva.

Lejos de los reflectores y las coronas, hoy se la conoce como la “monja modelo”, apodo con el que ha ganado notoriedad en internet, no por su pasado en las pasarelas, sino por la valentía de renunciar a ese estilo de vida y dedicarse por completo a la fe.

Aunque durante su juventud fue aplaudida por su belleza y éxito en concursos, una experiencia dolorosa marcó su camino: la muerte de su padre cuando apenas tenía nueve años. Esta pérdida, según ha relatado, sembró en ella una profunda reflexión que años más tarde la llevaría a buscar un propósito más trascendental.

La historia de la hermana Eva ha sido ampliamente compartida y celebrada por miles de usuarios, quienes ven en ella un testimonio de transformación, fe y entrega.