Descubrieron 128 nuevas lunas alrededor de un planeta del sistema solar

Los astrónomos descubrieron 128 nuevos satélites en la órbita alrededor de Saturno, que suma ahora un total de 274 lunas, casi el doble que todos los demás planetas del sistema solar juntos.

El hallazgo cuenta con el respaldo del mismo equipo de científicos que descubrió 62 satélites de Saturno en 2023 utilizando el telescopio del observatorio Canada France Hawaii.

"Con el conocimiento de que, probablemente, se trataba de lunas, y de que, probablemente, había aún más esperando a ser descubiertas, volvimos a visitar los mismos campos celestes durante tres meses seguidos en 2023″, explica el astrónomo Edward Ashton, de la Academia Sincia de Taiwán.

Es poco probable que Júpiter, que con 95 lunas estuvo considerado hasta 2023 como el planeta del sistema solar con mayor número de satélites, "alcance" a Saturno en este indicador, agrega.

La Unión astronómica internacional reconoció oficialmente las lunas esta semana. De momento llevan asociadas designaciones numéricas y alfabéticas, pero con el tiempo recibirán nombres basados en dioses inuit, galos, noruegos y canadienses. Los 128 nuevos satélites son "irregulares" con forma de patata, y pueden tener sólo unos pocos kilómetros de diámetro.

Una observación más cercana de los satélites podría ofrecer a los científicos una visión del sistema solar primitivo. "Es probable que se trate de fragmentos de un número menor de lunas que se fragmentaron en colisiones violentas, ya fuera con otras lunas de Saturno o con cometas que pasaban por allí", explica el profesor Brett Gladman, astrónomo de la Universidad de Columbia Británica.

