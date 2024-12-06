El ave salvaje más vieja del mundo pone un huevo a los 74 años

Wisdom, que es un albatros de Laysan con alas largas, regresó al Refugio Nacional de Vida Silvestre del Atolón de Midway, en el extremo noroccidental de Hawái, y puso lo que los expertos estiman que puede ser el sexagésimo huevo de su vida y el primero en más de cuatro años.

En total, la agencia cree que Wisdom ha puesto unos 60 huevos y ha criado más de treinta polluelos durante su larga vida.

Jonathan Plissner, biólogo supervisor de vida silvestre en el refugio donde se encuentra Wisdom, calificó este nuevo huevo del ave como «una alegría especial» y dijo que la actividad reciente parece indicar que todavía tiene la energía y los instintos para encargarse de otra cría.

«Somos optimistas en cuanto a la eclosión del huevo», declaró en un comunicado oficial Plissner.

Durante décadas Wisdom tuvo la misma pareja, llamada Akeakamai, pero este albatros macho no ha sido visto en varios años, mientras que la famosa ave hembra comenzó a realizar bailes de cortejo con otros machos.

Los padres de los albatros se turnan para incubar un huevo durante unos siete meses. Los polluelos vuelan al mar unos cinco o seis meses después de nacer y pasan la mayor parte de su vida sobrevolando el océano y alimentándose de calamares y huevas.

El USFWS calificó a Wisdom de «símbolo mundial de esperanza para todas las especies que dependen de la salud del océano para sobrevivir».

Noticia al Día / EFE