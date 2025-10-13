Lunes 13 de octubre de 2025
Al Dia

El estrés que provoca una agresión sexual puede desconectar áreas del cerebro

El estudio, liderado por la doctora Lydia Fortea y presentado en el congreso del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología que se celebra en Ámsterdam, se basa en la comparación de imágenes cerebrales de 40 mujeres con TEPT tras una agresión sexual ocurrida en el último año y 45 casos control

Por Andrea Guerrero

El estrés que provoca una agresión sexual puede desconectar áreas del cerebro
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Entre el 17 % y el 25 % de las mujeres sufre una agresión sexual en algún momento de su vida y el 70 % de ellas padece trastorno de estrés postraumático (TEPT). Un equipo de investigadores ha demostrado que parte de estas mujeres pierde la conexión entre dos áreas claves del cerebro.

Los científicos, del Hospital Clínic de Barcelona (noreste de España), han constatado cómo la comunicación habitual entre dos áreas importantes del cerebro implicadas en el procesamiento y el control de las emociones, la amígdala y la corteza prefrontal, desaparece casi por completo en las víctimas de una agresión sexual.

El estudio, liderado por la doctora Lydia Fortea y presentado en el congreso del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología que se celebra en Ámsterdam, se basa en la comparación de imágenes cerebrales de 40 mujeres con TEPT tras una agresión sexual ocurrida en el último año y 45 casos control.

Los doctores les hicieron resonancias magnéticas cerebrales, en estado de reposo, para observar la conectividad cerebral y su relación con los síntomas depresivos y de TEPT.

Los resultados mostraron que en 22 de las 40 mujeres víctimas de una agresión sexual la comunicación entre la amígdala, que ayuda a procesar emociones como el miedo y la ansiedad, y la corteza prefrontal, que regula esas emociones, había caído a cero o casi cero.

"Cuando esta conexión se debilita, el cerebro puede tener dificultades para gestionar las respuestas al miedo o regular las emociones, lo que podría explicar por qué las personas con TEPT suelen experimentar miedo intenso y cambios de humor", explica Fortea en un comunicado.

A juicio de la doctora, el resultado respalda la idea de que el TEPT tras una agresión sexual está relacionado con problemas en los circuitos cerebrales que regulan las emociones y el miedo.

Atención temprana
"Una de las cosas que haremos ahora es ver si estas alteraciones de la conectividad tras una agresión sexual podrían ayudar a predecir la respuesta al tratamiento del TEPT. Si fuera así, podríamos identificar tempranamente qué pacientes corren el riesgo de tener peores secuelas e intensificar los esfuerzos clínicos para ayudarles", añade.

A pesar de que la violencia sexual es una de las formas más extendidas de trauma que afectan a las mujeres, la mayoría de las investigaciones sobre el TEPT se ha centrado en otros tipos de trauma, como la guerra y ya habían revelado cambios en la forma en la que se comunica el cerebro.

"Este es uno de los primeros, y sin duda el más amplio, estudios de conectividad que analiza el trastorno por estrés postraumático en agresiones sexuales a adolescentes y mujeres adultas", señalan los autores.

Sea por la causa que sea, el TEPT se asocia con síntomas depresivos graves y pensamientos suicidas intensos.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Estudiantes rinden homenaje a José Gregorio Hernández a través del lenguaje de señas

Estudiantes rinden homenaje a José Gregorio Hernández a través del lenguaje de señas

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

"Brujo" Martínez no jugará el clásico frente a Santos por ausencia en los entrenamientos

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

Noticias Relacionadas

Curiosidades

El estrés que provoca una agresión sexual puede desconectar áreas del cerebro

El estudio, liderado por la doctora Lydia Fortea y presentado en el congreso del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología que se celebra en Ámsterdam, se basa en la comparación de imágenes cerebrales de 40 mujeres con TEPT tras una agresión sexual ocurrida en el último año y 45 casos control
Sucesos

Confirman 14 fallecidos tras colapso en mina Hansa, estado Bolívar

Las labores de búsqueda continúan, mientras se espera el balance oficial por parte de los organismos de seguridad
Al Dia

Autoridades colombianas se pronuncian tras ataque a dos ciudadanos venezolanos en Bogotá

Ambos fueron trasladados a una clínica, donde se confirmó que presentaban heridas de bala, aunque se encuentran fuera de peligro
Al Dia

Doble arcoíris sorprende a los marabinos este lunes 13-Oct

El fenómeno, visible desde distintas zonas residenciales, se extendió sobre los edificios y árboles bajo un cielo nublado, dejando una estampa que muchos calificaron como “mágica”

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025