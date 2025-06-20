Este señor inventó el casete

Este señor inventó el caste:

Lodewijk Frederik Ottens (Bellingwolde, Países Bajos, 21 de junio de 1926 – Duizel, ibíd., 6 de marzo de 2021), conocido como Lou Ottens, fue un ingeniero neerlandés que trabajó toda su vida profesional en la empresa Philips. Es reconocido por ser el inventor de la cinta de casete.

El casete o caset, también conocido como casete compacto o cassette («cajita» en francés), es un formato de grabación de sonido o video en cinta magnética que fue ampliamente utilizado entre principios de la década.

Con Wikipedia