Jueves 25 de septiembre de 2025
Curiosidades

Este señor inventó el casete

Este señor inventó el caste:Lodewijk Frederik Ottens (Bellingwolde, Países Bajos, 21 de junio de 1926 – Duizel, ibíd., 6 de…

Por Josue Carrillo

Este señor inventó el casete
Lodewijk Frederik Ottens
Este señor inventó el caste:
Lodewijk Frederik Ottens (Bellingwolde, Países Bajos, 21 de junio de 1926 – Duizel, ibíd., 6 de marzo de 2021), conocido como Lou Ottens, fue un ingeniero neerlandés que trabajó toda su vida profesional en la empresa Philips. Es reconocido por ser el inventor de la cinta de casete.

El casete o caset, también conocido como casete compacto o cassette («cajita» en francés), es un formato de grabación de sonido o video en cinta magnética que fue ampliamente utilizado entre principios de la década.

Con Wikipedia

Al Dia

Tres nuevas notificaciones a dueños de terrenos abandonados emitió la Alcaldía de Maracaibo

Así lo dio a conocer el presidente (e) del IMA, Janner Pérez
Tecnología

NASA lanza tres misiones para mapear la heliosfera y estudiar el viento solar

Las tres misiones despegaron desde Florida en un cohete Falcon 9 de SpaceX hacia las 7:30 hora local (11:30 GMT) y su destino es el primer punto de Lagrange, un lugar gravitacionalmente estable entre el Sol y la Tierra separado por más de 1,6 millones de kilómetros del planeta azul
Tecnología

OpenAI y Nvidia se unen para construir infraestructura masiva de IA orientada a la superinteligencia

Para respaldar esta implementación, que incluye capacidad de centros de datos y energía, NVIDIA se propone invertir unos 100.000 millones de dólares en OpenAI a medida que implementan sus propios nuevos sistemas
Tecnología

Científicos desarrollan una IA para detectar señales de infarto antes de que ocurra

El sistema funciona mediante el análisis detallado de los latidos del corazón

