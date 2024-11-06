El atuendo al estilo ejecutivo, sobrio y elegante de Melania Trump que marcó la moda

Después de meses de campaña, la noche del martes 5 de noviembre se cerraron las elecciones presidenciales en Estados Unidos que han dado como ganador a Donald Trump.

Para hacer frente a la velada en Palm Beach, y teniendo cuenta el poder que tiene la moda también en la política para mandar ciertos mensajes, la de nuevo primera dama Melania Trump eligió un atuendo estilo ejecutivo muy sobrio y elegante.

Se trata de un traje de falda midi y chaqueta, en color gris de la firma Dior que acompañó con tacones clásicos.

Si bien los trajes de chaqueta se habían convertido en la insignia de la candidata demócrata, Kamala Harris, como lo fueron de la anterior y primera mujer en presentarse a presidente, Hillary Clinton, Melania supo hacer suya la tendencia con este conjunto que en lugar de pantalón tenía una falda.

Cuando el mapa electoral comenzó a teñirse de rojo, Melania Trump con el cabello suelto y un cuidado maquillaje no podía ocultar su sonrisa.

Para ejercer su derecho al voto llevó además unas grandes lentes de sol que llamaron la atención de muchos.

En su anterior etapa como primera dama, Trump nos dejó grandes momentos de estilo. Veremos qué ocurre con su guardarropa en este nuevo mandato.

Noticia al Día/People