Amancio Ortega, fundador de Inditex y propietario de Zara, lidera la lista de los cien españoles más ricos con una fortuna de 120.200 millones de euros, según Forbes España. Su riqueza ha crecido un 47% en el último año, consolidándolo como el noveno patrimonio más grande del mundo, justo detrás de los fundadores de Google.

En el segundo lugar se encuentra Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, con un patrimonio de 7.100 millones tras trasladar la sede de su empresa a Países Bajos. En conjunto, los cien españoles más ricos acumulan más de 250.000 millones de euros, un incremento del 28% respecto al año anterior.

La hija de Ortega, Sandra Ortega, también destaca en la lista como la mujer más rica de España, con una fortuna que supera los 10.400 millones. Entre las diez mayores fortunas españolas hay cuatro mujeres, incluyendo a María del Pino y Sol Daurella.

Noticia al Día / Forbes