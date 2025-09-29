Octubre de 2025 marca un momento especial para la Casa Real española, ya que la infanta Sofía regresa a la Fiesta Nacional tras cuatro años sin una fotografía conjunta con su familia.

Este año, además de presenciar el majestuoso desfile militar en Madrid, la hija menor de los Reyes se unirá por primera vez a la tradicional recepción con la sociedad civil en el Palacio Real.

Octubre es un mes clave para la monarquía, con eventos destacados como los Premios Princesa de Asturias y el cumpleaños de la princesa Leonor, quien celebrará sus 20 años el próximo 31 de octubre.

Mientras la princesa Leonor se encuentra en la Academia General del Aire y del Espacio en Murcia, la infanta Sofía está en Lisboa, donde cursa su primer año en el Forward College. Su viaje a Madrid para el Día Nacional es una oportunidad única para que la familia real se reúna.

Aunque no había confirmación oficial, las señales apuntaban a su regreso. Sofía, que estudia en una universidad cercana, aprovechará que el 12 de octubre cae en domingo, lo que le permite asistir sin afectar sus clases. Este año, la infanta no solo será espectadora del desfile, sino que también se integrará a la vida institucional al participar en la recepción, un paso significativo tras haber cumplido la mayoría de edad en abril.

El Regreso de la Infanta Sofía a la Fiesta Nacional: Un Reencuentro Esperado

Las hijas de los Reyes debutaron en esta festividad en 2014, cuando Leonor tenía casi 9 años y Sofía apenas 7. Desde entonces, su presencia ha evolucionado de la curiosidad infantil a un compromiso institucional, siempre bajo el deseo de sus padres de que vivieran una infancia normal.

La ausencia de una foto familiar completa desde 2020 ha sido notable, especialmente desde que la princesa Leonor estudió en Gales y ahora es la infanta Sofía quien sigue sus pasos. Este año, la coincidencia del 12 de octubre con un domingo es una ocasión única, ya que en el futuro, este día no volverá a caer en fin de semana, complicando posibles reencuentros.

Así, este 2025 se presenta como una oportunidad irrepetible para que la infanta Sofía disfrute de la compañía de su familia justo antes de la celebración del vigésimo cumpleaños de su hermana Leonor. La Casa Real se prepara para un día lleno de emociones y simbolismo, donde la unidad familiar se hace más palpable que nunca.

Los Reyes Felipe y Letizia, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, en la ceremonia de jura de bandera de la Escuela Naval de Marín.

