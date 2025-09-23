La Reina Letizia deslumbra en Salamanca con su chaqueta de Tweed

La Reina Letizia deslumbra en Salamanca durante su participación en dos actos por el Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Mientras el Rey Felipe VI se encuentra en Nueva York, ella se presenta en esta ciudad universitaria luciendo un look otoñal que combina elegancia y sofisticación.

Opta por una chaqueta larga de tweed en blanco y negro de Massimo Dutti, que ha utilizado en ocasiones anteriores. La chaqueta, con un corte recto, presenta detalles como ribetes desflecados y botones joya. El truco para estilizar su figura es el ancho cinturón de piel negra que lleva sobre la chaqueta, acentuando su silueta y modernizando el conjunto.

Acompaña su chaqueta con unos pantalones pitillo negros y zapatos "Babies" de tacón de 5 centímetros de Sézane, que complementan su look a la perfección. Para los accesorios, elige un anillo de Coreterno y pendientes largos con perlas que añaden un toque de sofisticación.

Su visita al Centro de Investigación del Cáncer en el Campus Miguel de Unamuno y el acto central en el Edificio Dioscórides de la Universidad de Salamanca subrayan su compromiso con la investigación y la salud. La Reina Letizia continúa siendo un ícono de moda y elegancia, transformando cada aparición en un momento memorable.

Pasante/Leila González/Hola!/Noticia al Día