Viernes 26 de septiembre de 2025
Efemérides

Los fogones tristes al recordar el fallecimiento de dos grandes de la gastronomía criolla

La cocina venezolana está de luto. Dos pilares fundamentales de nuestra gastronomía nos han dejado un vacío imposible de llenar….

Por Josue Carrillo

Los fogones tristes al recordar el fallecimiento de dos grandes de la gastronomía criolla
Los fogones tristes al recordar el fallecimiento de dos grandes de la gastronomía criolla
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La cocina venezolana está de luto. Dos pilares fundamentales de nuestra gastronomía nos han dejado un vacío imposible de llenar. La partida de Rubén Santiago y Armando Scannone representa una pérdida irreparable para el patrimonio culinario de nuestro país.

Rubén Santiago: El Mago del Pastel de Chucho

Rubén Santiago, reconocido chef venezolano, se destacó por la creación de la receta del tradicional pastel de chucho, un plato que se convirtió en un ícono de la gastronomía margariteña y, por extensión, de toda Venezuela. Su pasión por la cocina lo llevó a experimentar y perfeccionar esta receta, transformando un plato casero en una obra de arte culinaria.

  • Un legado perdurable: Además del pastel de chucho, Santiago dejó un legado de sabores a través de sus múltiples establecimientos culinarios, entre ellos, el famoso La casa de Rubén. Su libro "La vuelta a la isla en 80 platos" es una joya gastronómica que recopila recetas y anécdotas de su trayectoria.

Armando Scannone: El Padre de la Gastronomía Venezolana

Armando Scannone, por su parte, era considerado el padre de la gastronomía venezolana. Su incansable labor de investigación y difusión de la cocina nacional lo convirtió en una figura emblemática. Scannone fue un pionero en la promoción de los ingredientes autóctonos y en la creación de recetas que fusionaban lo tradicional con lo contemporáneo.

  • Un referente internacional: Su obra trascendió las fronteras de Venezuela, convirtiéndolo en un referente internacional de la cocina latinoamericana. Scannone fue un maestro de la cocina, un apasionado divulgador y un defensor de la identidad culinaria de nuestro país.

La partida de estos dos grandes chefs es una pérdida irreparable para la gastronomía venezolana. Su legado vivirá por siempre en cada bocado de pastel de chucho, en cada receta que lleva su sello y en el corazón de todos aquellos que aprecian la rica y diversa cocina de nuestro país.

Con Geminis IA

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Edificaciones en Maracaibo están como un

Edificaciones en Maracaibo están como un "roble"

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones que están normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones que están normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

Noticias Relacionadas

Zulia

Vuelve a temblar en Bachaquero en menos de 12 horas

Hasta el momento no se han reportado personas afectadas
Efemérides

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

El legado de Urbano VII también se destaca por su carácter conciliador y su compromiso con la paz
Entretenimiento

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Michael Jackson, el "Rey del Pop", es uno de los artistas más premiados de la historia, reconocido por Guinness World Records como el "Artista Más Exitoso de Todos los Tiempos". Entre sus logros más importantes se encuentran sus 13 Premios Grammy, además del Grammy Leyenda y el Grammy a la Trayectoria, destacando el hito de haber ganado 8 Grammys en una sola noche en 1984 gracias al éxito de su álbum Thriller, el más vendido de la historia.

Al Dia

La inteligencia artificial podría dar vida a un Rambo joven

La película original, Rocky (1976), escrita y protagonizada por Stallone, catapultó su carrera y le valió nominaciones al Óscar por ambas facetas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025