Los fogones tristes al recordar el fallecimiento de dos grandes de la gastronomía criolla

La cocina venezolana está de luto. Dos pilares fundamentales de nuestra gastronomía nos han dejado un vacío imposible de llenar. La partida de Rubén Santiago y Armando Scannone representa una pérdida irreparable para el patrimonio culinario de nuestro país.

Rubén Santiago: El Mago del Pastel de Chucho

Rubén Santiago, reconocido chef venezolano, se destacó por la creación de la receta del tradicional pastel de chucho, un plato que se convirtió en un ícono de la gastronomía margariteña y, por extensión, de toda Venezuela. Su pasión por la cocina lo llevó a experimentar y perfeccionar esta receta, transformando un plato casero en una obra de arte culinaria.

Un legado perdurable: Además del pastel de chucho, Santiago dejó un legado de sabores a través de sus múltiples establecimientos culinarios, entre ellos, el famoso La casa de Rubén. Su libro "La vuelta a la isla en 80 platos" es una joya gastronómica que recopila recetas y anécdotas de su trayectoria.

Armando Scannone: El Padre de la Gastronomía Venezolana

Armando Scannone, por su parte, era considerado el padre de la gastronomía venezolana. Su incansable labor de investigación y difusión de la cocina nacional lo convirtió en una figura emblemática. Scannone fue un pionero en la promoción de los ingredientes autóctonos y en la creación de recetas que fusionaban lo tradicional con lo contemporáneo.

Un referente internacional: Su obra trascendió las fronteras de Venezuela, convirtiéndolo en un referente internacional de la cocina latinoamericana. Scannone fue un maestro de la cocina, un apasionado divulgador y un defensor de la identidad culinaria de nuestro país.

La partida de estos dos grandes chefs es una pérdida irreparable para la gastronomía venezolana. Su legado vivirá por siempre en cada bocado de pastel de chucho, en cada receta que lleva su sello y en el corazón de todos aquellos que aprecian la rica y diversa cocina de nuestro país.

Con Geminis IA