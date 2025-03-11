Meghan Markle anunció que su serie por Netflix tendrá segunda temporada

A días del estreno ‘Con amor, Meghan’, de la duquesa Meghan Markle, Netflix anunció que su proyecto fue renovado para una segunda temporada.

Tras posicionarse entre los más vistos el pasado fin de semana. La plataforma de streaming confirmó que Meghan regresará para otra temporada de este programa, pero será en otoño, con el director Michael Steed, que de hecho dichas capítulos ya fueron filmados.

“Si estás disfrutando la temporada 1, espera a ver la diversión que cocinamos en la temporada 2. ¡Gracias por unirte a la fiesta y un agradecimiento infinito al increíble equipo y crew que ayudaron a darle vida! @netflix”, escribió Markle en sus redes sociales.

Noticia al Día/OK