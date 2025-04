"No uses ropa apretada, puedes caer en lo vulgar y ridículo": Consejos del diseñador Ángel Sánchez

El reconocido diseñador venezolano, Ángel Sánchez, en una entrevista reciente afirmó que hay mujeres y hombres que les encanta usar ropa apretada y no es recomendable.

"Para la mujer pienso que no es necesario apretarse tanto. hay una obsesión por el apretarse que caen en la vulgaridad. Como diseñador trato de decirles que esculpan su cuerpo que se vea suave, pero no apretada , pero me cuesta mucho convencerlas", explicó el artista.

Cuando le preguntaron sobre los hombres y la ropa apretada manifestó: "un hombre con ropa apretada es ridículo. Creo que el hombre puede apretarse a cierta edad, pero esto debe ir cambiando porque no te puedes quedar pegado a ese look.

Otra de las preocupaciones de Sánchez es con hombres y mujeres maduritos porque afirma que el estilo de las personas debe evolucionar con el paso de los años.

Noticia al Día/RRSS