La reina Letizia deslumbró en su reciente visita a Bélgica, donde, acompañada por el rey Felipe VI, se encontró con los Reyes belgas, Matilde y Felipe, en el majestuoso Palacio Real de Bruselas. Este viaje marca su regreso a la agenda internacional tras una intensa semana de compromisos en Navarra.

El evento destacó no solo por su significado cultural, con una visita a la exposición "Luz y Sombra. Goya y el realismo en España" en el Museo Bozar, si no también por la elección de la reina de rendir homenaje a uno de los diseñadores más icónicos del siglo XX, Giorgio Armani, quien falleció el pasado 4 de septiembre. La selección de su atuendo, un vestido de flores de la colección PreFall 2019, evoca momentos históricos, ya que Armani fue el diseñador que confeccionó su elegante traje blanco durante el acto de su pedida de mano en 2003.

El vestido, con un efecto visual que simula un conjunto de top y falda plisada en azul oscuro adornado con pequeñas flores encarnadas y rosas, capturó la atención de los presentes. La reina completó su look con unos salones destalonados rojos y una cartera de mano del prestigioso sello valenciano Magrit, reflejando su admiración por el diseño español.

Foto: Getty images

Además, optó por joyas que han sido parte de su armario en ocasiones anteriores, incluyendo un anillo de Corterno y unos pendientes de la firma Dime Que Me Quieres, que aportaron un toque de color a su conjunto. Este estilo, que mezcla elegancia y nostalgia, ha llevado a muchos a preguntarse si estamos ante el mejor look del año de la reina.

La jornada promete ser un referente en el calendario de la realeza, tanto por su significado cultural como por el impacto visual que ha generado.

Pasante/Leila González/Noticia al Día/Hola!