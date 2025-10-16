Este jueves 16 de octubre, la reina Letizia se encuentra en Roma para participar en la ceremonia internacional del Día Mundial de la Alimentación, donde actúa como embajadora especial para la nutrición de la FAO.

Este evento conmemora el 80º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Lee también:Gingivitis: La enemiga silenciosa de tu sonrisa

Foto: Getty images

En la ceremonia, la reina comparte el escenario con importantes figuras, como el Papa León XIV, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y el rey de Lesotho. A su llegada, el Santo Padre recibe una cálida ovación y se dirige al público con un discurso de bienvenida en español.

Reina Letizia junto a Giorgia Meloni

Reina Letizia junto a el Rey de Lesotho

Doña Letizia, luciendo un elegante traje rojo y una blusa clara con lazada, recuerda el estilo de otras figuras de la realeza, como Kate Middleton. Este es su segundo reencuentro con el Papa desde la misa inaugural del pasado mayo, donde acompañó a don Felipe.

Desde junio de 2015, la reina se involucra activamente en la promoción de hábitos saludables desde la infancia, convencida de que una buena salud física y mental se fundamenta en una alimentación adecuada y el desarrollo de habilidades sociales. Este año, el tema del Día Mundial de la Alimentación es "Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores", que busca fomentar la colaboración internacional para un futuro sostenible y seguro en términos alimentarios.

La situación global es crítica. Se estima que 673 millones de personas sufren de hambre, mientras que en otros lugares se enfrentan a altos niveles de obesidad y desperdicio alimentario. Además, los sistemas agroalimentarios contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que subraya la urgencia de transformar estos sistemas para garantizar el acceso a dietas saludables y vivir en armonía con el planeta.

Pasante/Leila González/Noticia al Día/Hola!