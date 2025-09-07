Domingo 07 de septiembre de 2025
Al Dia

Investigador revela detalles impactantes sobre el triángulo de las Bermudas

Un científico británico ha reavivado el debate sobre el Triángulo de las Bermudas al proponer una explicación científica para las…

Por María Briceño

Investigador revela detalles impactantes sobre el triángulo de las Bermudas
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un científico británico ha reavivado el debate sobre el Triángulo de las Bermudas al proponer una explicación científica para las misteriosas desapariciones de barcos y aviones en esta zona del Atlántico.

Según el Dr. Simon Boxall, oceanógrafo de la Universidad de Southampton, la clave del enigma no reside en fenómenos paranormales, sino en un evento natural y devastador: las olas gigantes.

En declaraciones recogidas por el diario Daily Mail, el Dr. Boxall descarta teorías de ovnis o portales interdimensionales.

En cambio, su investigación apunta a que las olas de tormenta extremas, que pueden superar los 30 metros de altura, son las verdaderas responsables.

"Son empinadas y altas… hemos medido olas de más de 30 metros", explicó Boxall, añadiendo que una embarcación atrapada por una de estas olas podría hundirse en apenas dos o tres minutos.

Para sustentar su teoría, el equipo del Dr. Boxall utilizó el caso del USS Cyclops, un buque estadounidense que desapareció en 1918 con 306 tripulantes, sin dejar rastro ni emitir una señal de socorro.

Al construir un modelo a escala del barco, el equipo de la Universidad de Southampton concluyó que, debido a su gran tamaño y base plana, una ola gigante podría haber partido el casco y hundido el navío de forma tan rápida que la tripulación no habría tenido tiempo de reaccionar.

El científico subraya que la imprevisibilidad de estas olas, que pueden surgir desde direcciones diferentes a la del viento predominante, las hace particularmente peligrosas.

Además, el riesgo de daño se incrementa con el tamaño del barco, ya que una ola de este tipo puede dejar la parte central del casco sin apoyo, provocando que la estructura colapse.

Realidad cientifica vs. mito popular

A pesar de las teorías que han alimentado el mito del Triángulo de las Bermudas por décadas, el análisis científico se distancia de las especulaciones sobrenaturales. Tanto la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) como la aseguradora Lloyd’s of London han adoptado una postura escéptica sobre el misterio.

Ambas organizaciones coinciden en que no existe evidencia estadística que demuestre que la región sea más peligrosa que otras zonas oceánicas con un alto tráfico marítimo.

La mayoría de los incidentes pueden explicarse por causas naturales como el clima extremo, las olas gigantes o las complejidades de la navegación en una zona con aguas poco profundas.

El Triángulo de las Bermudas continúa siendo un mito, pero la ciencia avanza con explicaciones que demuestran que, en el mar, la naturaleza es el único enigma.

Lee también: Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Noticia al Día/Información de Diario 2001

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

San Carlos Acutis tiene familia en Venezuela:

San Carlos Acutis tiene familia en Venezuela: "Estamos muy felices"

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Empresas Polar retira lote de harina PAN en Chile tras alerta sanitaria

Empresas Polar retira lote de harina PAN en Chile tras alerta sanitaria

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Noticias Relacionadas

Nacionales

Mérida se viste de blanco: Una mágica nevada cubre el Pico Espejo

Esta es la primera nevada del mes de septiembre

Al Dia

Inició el Estadal Juvenil de Boxeo en Maracaibo

Nueve combates dieron inicio a la competencia boxística juvenil zuliana
Al Dia

Eugenio Suárez conecta dos jonrones y queda a cinco de los 50 en paliza sobre Bravos

El criollo llega a 45 jonrones en la presente temporada de MLB
Sucesos

Choque entre carro y un motorizado dejó dos heridos en Cabimas

El hecho ocurrió alrededor de las 10 y media de la mañana en la intersección de la carretera K con la avenida 42, en la parroquia Jorge Hernández de la referida localidad.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025