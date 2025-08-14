Jueves 14 de agosto de 2025
McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

Los coleccionistas y revendedores llevaron al límite a McDonald’s Japón con las enormes filas que se formaron a causa de la colaboración de la Cajita Feliz con Pokémon.

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa
Foto: Cortesía.
McDonald’s de Japón tuvo que poner fin a su colaboración con el juego de cartas Pokémon en su Cajita Feliz debido a las filas masivas y a las personas que compraban docenas de unidades únicamente para quedarse con las cartas o revenderlas.

La Cajita Feliz, pensada originalmente para niños, siempre ha encontrado su encanto en el juguete que esconde dentro. Por eso, McDonald’s se caracteriza por sus colaboraciones con distintas marcas para traer los juguetes más divertidos. Han sido varias las colaboraciones que han hecho que los compradores hagan fila, pero nunca al nivel de lo que pasó en Japón.

Foto: Cortesía.

La franquicia de Nintendo, Pokémon, es mundialmente reconocida por sus múltiples videojuegos, pero en paralelo a esto existen las cartas, las cuales fueron creadas para ser un complemento del juego de Game Boy.

Sin embargo, estas cartas alcanzaron una popularidad tremenda que las posicionó como objetos de colección que pueden llegar a valer mucho dinero. Un buen ejemplo de esto puede ser la carta “Pikachu Illustrator” de 1998, que fue el premio de un torneo del juego. Por su rareza, esta carta alcanzó un valor de más de cinco millones de dólares, siendo la carta más cara de la colección.

El mundo de las cartas coleccionables es muy grande, y cuando McDonald’s de Japón anunció su colaboración con Pokémon, los coleccionistas no se hicieron esperar para obtenerla. Como resultado, muchas de las sucursales de la franquicia estadounidense se atiborraron de revendedores y coleccionistas que querían hacerse con las cartas, lo que trajo consigo la compra de cientos de Cajitas Felices que después fueron tiradas sin siquiera tocar la comida. Los compradores solo estaban interesados en las cartas.

Docenas de cartas Pokémon y bolsas de Cajitas Felices sin comer en el suelo. Foto: Cortesía.

Cajitas Felices tiradas en las calles y papas fritas esparcidas por el piso era la imagen que aterraba a McDonald’s, que tuvo que cancelar la promoción debido a que se habían agotado las existencias y por las quejas de las autoridades por el desperdicio de comida en las calles. La promoción, que debía durar tres días, solo duró uno, y la empresa tuvo que disculparse por no tomar las medidas necesarias para prevenir este suceso.

Y aunque las cartas de las Cajitas Felices no eran diseños originales de Nintendo, pues tenían el logo de McDonald’s e incluso existía una carta donde el Pokémon Pikachu comía una hamburguesa, su precio era considerablemente alto. Mientras que la Cajita Feliz podía costar tres dólares y traía dos cartas, las cartas se podían llegar a vender entre los treinta y cincuenta dólares, lo que motivaba aún más a los coleccionistas y revendedores.

Noticia al Día/ Reyhans Quiroz

Al Dia

La foto que vale oro: El cumpleaños que unió a los gigantes de la radio marabina

Un encuentro legendario en el Maracaibo de los 90 entre Daniel Sarcos, Miguel Ordóñez, Charles Arapé y Ramón Soto Urdaneta.
Al Dia

La lluvia de estrellas de esta noche versionada en maracucho

¡Agárrate de donde puedas! Porque lo que te voy a contar no es cuento e’ camino. ¡La magia del verano,…
Curiosidades

Conducta inapropiada de bailarín con modelo venezolana provocó cierre de circo en Perú

Las autoridades municipales de Santiago de Surco, Perú, cancelaron definitivamente el espectáculo “Dioses del Circo Virtuoso” tras un incidente de conducta inapropiada

Curiosidades

La generación Z está cambiando la forma de contestar las llamadas telefónicas

Los jóvenes de la generación Z guardan silencio esperando que la persona que llama sea la primera en hablar.

