Miércoles 01 de octubre de 2025
Curiosidades

Mujeres Amish y la tradición de extraer sus dientes tras el matrimonio: Una costumbre inusual

La salud dental es una prioridad para los Amish. Muchos eligen extraer dientes en lugar de someterse a tratamientos más costosos y complicados.

La extracción de dientes tras el matrimonio es una tradición establecida en las comunidades ubicadas en el Condado de Lancaster, Pensilvania, en Estados Unidos.

Para entender esta tradición, es esencial adentrarse en la rica cultura Amish, que se caracteriza por sus valores únicos y su estilo de vida.

Quiénes son y dónde se encuentran las mujeres Amish

Las mujeres amish provienen de comunidades establecidas principalmente en Estados Unidos y Canadá, descendientes de grupos que huyeron de la persecución religiosa en Europa en el siglo XVIII, y actualmente se encuentran sobre todo en zonas rurales como el Condado de Lancaster en Pensilvania y en el Condado de Holmes en Ohio.

Foto: Info Time

Los Amish, que llaman "ingleses" o "yanquis" a los forasteros, no son ajenos a la tecnología; sin embargo, optan por un enfoque que prioriza la modestia y evita la vanidad. Esta filosofía se refleja en su aversión a las fotografías, que consideran pueden fomentar el orgullo personal. En este contexto, las prácticas dentales, aunque sorprendentes para el exterior, tienen un trasfondo más profundo.

La salud dental es una prioridad para los Amish. Muchos eligen extraer dientes en lugar de someterse a tratamientos más costosos y complicados. Esto no solo se debe a razones económicas, sino también a la búsqueda de soluciones prácticas y accesibles. Además, factores como la genética y la dieta tradicional, que a menudo incluye altos niveles de azúcar y carbohidratos, pueden contribuir a problemas dentales en algunas comunidades.

Las muñecas sin rostro, otro símbolo de la cultura Amish, representan su creencia en la igualdad y la falta de individualismo. Estas muñecas, elaboradas a mano, encapsulan la esencia de su filosofía: la humildad y el respeto por el prójimo.

Al explorar la vida de los Amish y sus tradiciones, se hace evidente que sus prácticas dentales son solo una manifestación de un estilo de vida que valora la salud, la comunidad y la simplicidad. Es crucial que se continúe educando sobre la salud dental en estas comunidades, asegurando que todos tengan acceso a atención adecuada y asequible.

La decisión de las mujeres Amish de extraer sus dientes tras el matrimonio es un reflejo de una cultura rica en valores, donde la modestia y la salud se entrelazan en cada aspecto de la vida cotidiana.

Noticia al Día

Última Hora

